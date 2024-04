Bancomat, occhio all’errore: multa salatissima e incubo carcere, chi rischia senza saperlo

Prestate molta attenzione al bancomat! Multa salatissima e incubo carcere per chi commette questo errore: ecco chi rischia!

Moltissime sono le persone che si recano presso gli sportelli bancomat per prelevare del denaro. Un gesto alquanto comune che è bene non sottovalutare, onde evitare di incorrere in situazioni particolarmente spiacevoli. Ecco cosa non dovete assolutamente fare.

Alimentazione, bollette delle utenze domestiche, ma anche istruzione dei figli, regali di compleanno e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i costi che ogni famiglia deve sostenere pur di soddisfare le varie esigenze quotidiane.

Per accedere alla maggior parte dei beni e servizi di proprio interesse, infatti, bisogna mettere mano al portafoglio. Una chiara dimostrazione di come i soldi, pur non potendo garantire la felicità, siano indubbiamente utili.

Bancomat, occhio all’errore, multa salatissima e incubo carcere: cosa non dovete assolutamente fare

Proprio tenendo conto dell’importanza che i soldi rivestono nelle nostre vite, è bene non sottovalutare mai la relativa gestione. A partire dalle entrate fino ad arrivare alle uscite, ogni movimentazione di denaro dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione.

Ma non solo, è importante anche evitare di commettere alcuni errori che potrebbero portare a dover fare i conti con conseguenze alquanto spiacevoli, come ad esempio il carcere. In particolare vi invitiamo a stare molto attenti quando prelevate dei soldi presso uno sportello bancomat. Non ci riferiamo, solamente, al rischio di cadere in delle trappole disseminate da qualche malintenzionato. Bensì ci riferiamo ad un comportamento alquanto scorretto che bisognerebbe assolutamente evitare. Ovvero prendere il denaro che il cliente prima di voi potrebbe aver dimenticato. Anche se può sembrare strano, dovete sapere che sono molte le persone che prelevano dei soldi, salvo poi dimenticarli allo sportello. Onestà vorrebbe che il cliente successivo restituisca al legittimo proprietario quanto trovato.

Non tutti, però, si comportano in questo modo. Anzi, decidono di intascare il denaro in questione, con l’auspicio di non essere scoperti. Una speranza, nella maggior parte dei casi, vana. Questo perché grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza è molto semplice scoprire l’identità di chi ha preso il denaro dimenticato da un cliente allo sportello. Sempre grazie alle tecnologie, inoltre, è abbastanza semplice risalire al proprietario dei soldi dimenticati. Proprio considerando tali elementi, i giuristi sostengono che prendere i soldi dimenticati da qualcun altro allo sportello bancomat rappresenta un vero e proprio reato di furto. Quest’ultimo può essere punito con una multa da 154 euro a 516 euro. Ma non solo, chi commette tale gesto rischia da sei mesi fino ai tre anni di reclusione.