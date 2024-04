Addio stress, grazie a questi rimedi ti sentirai subito meglio: provare per credere

Grazie a questi semplici rimedi potrete dire finalmente addio allo stress e sentirvi subito meglio. Ecco di quali si tratta.

Non esiste una formula magica per dire definitivamente addio allo stress. Possiamo, però, utilizzare alcuni validi metodi grazie ai quali poterlo quantomeno allontanare. Ma come fare? Scopriamolo assieme!

Attività professionale, impegni di famiglia, imprevisti, bollette, tasse da pagare e chi più ne ha più ne metta. Tante, molto spesso davvero troppe, le cose da fare. Per questo motivo riuscire a stare dietro a tutto può risultare pressoché impossibile.

Alle prese con la frenesia della vita quotidiana, si finisce per accumulare così tanto stress da avvertire un forte disagio a livello sia fisico che mentale. Una situazione difficile da gestire, a cui cercheremo di ovviare attraverso dei validi rimedi. Ma come fare?

Addio stress, grazie a questi rimedi ti sentirai subito meglio: non lo immaginereste mai

Come già detto, non esiste purtroppo alcuna formula o bacchetta magica grazie alla quale poter finalmente dire addio allo stress. Possiamo, però, prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che ci aiuteranno a facilitare tale missione.

A fornire dei consigli mirati su tale argomento ci ha pensato Kandi Wiens, ricercatrice presso l’Università della Pennsylvania e specializzata in stress. Ebbene, nel corso di un’intervista rilasciata a The Post, la ricercatrice ha spiegato come sia importante prestare attenzione alla respirazione. In particolare sembra che, inspirare due volte e fare una lunga espirazione tramite la bocca, aiuti le persone a ridurre il senso di stress. Ma non solo, sembra che anche guardare la foto di una persona a cui si vuole bene o tenergli la mano aiuti a sentirsi subito meglio. Questo avviene perché tali azioni contribuiscono a stimolare l’ossitocina, meglio conosciuto come “l’ormone dell’amore” che, in quanto tale, aiuta a compensare gli ormoni dello stress.

Anche coccolare il proprio amico a quattro zampe aiuterebbe ad alleviare lo stress. Sempre per ovviare a tale problematica, inoltre, si consiglia di svolgere esercizio fisico, meditare e trascorrere più tempo possibile immersi nella natura. Per finire, se proprio non ce la fate più, lasciatevi andare ad un pianto liberatorio. Piangendo si rilasciano ossitocina ed endorfine che aiutano a calmarsi e a regolare il proprio umore. Si tratta, come potete ben notare, di piccoli e diversi metodi che tutti quanti possiamo mettere in campo per allontanare lo stress e cercare così di affrontare nel modo migliore possibile la vita. Provare per credere!