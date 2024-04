Padre regala Gratta e Vinci al figlio: il più bel regalo della sua vita, nulla sarà più come prima

La fortuna esiste, dopo l’episodio che vi racconteremo non avrete alcun dubbio. Un Gratta e Vinci si è dimostrato un regalo da 2,6 milioni di dollari.

Un uomo del Rhode Island mai avrebbe pensato che un Gratta e Vinci regalato avrebbe fatto la fortuna del figlio. Traiamo insegnamenti da questa vicenda quasi surreale.

Ci svegliamo ogni mattina sperando che la giornata giri nel verso giusto. Non chiediamo molto. Nessun problema a lavoro o con i figli, il sole alto nel cielo, il buon umore e la possibilità di dedicare del tempo libero a sé stessi o agli amici. Di tanto in tanto sogniamo una vacanza per sfuggire dalla routine e si fantastica sul breve periodo di pausa e divertimento.

C’è chi pensa ogni giorno alla possibilità di cambiare vita per cercare di migliorarla e prova a dare una mano al destino comprando, ad esempio, un Gratta e Vinci. Pur sapendo che le possibilità di vittoria sono veramente scarse soprattutto per le vincite milionarie ci si prova lo stesso per non restare inerti davanti alla vita che passa senza novità. Chissà cosa avrà pensato quel padre che ha deciso di comprare un biglietto da regalare al figlio. Di sicuro non si aspettava l’esito sorprendente.

Il Gratta e Vinci da 2,6 milioni di dollari

Due uomini del Rhode Island, padre e figlio, fanno colazione insieme e il genitore compra un Gratta e Vinci per regalarlo al figlio Steven Richard. Non è la prima volta, ormai è un’abitudine, un gesto automatico fatto quasi senza pensarci. Steven – che abita a Barrington a circa 10 miglia a sud di Providence – non gratta subito il biglietto. Lo farà solo più tardi nella giornata.

In quel momento scopre di essere milionario. Non ci crede, non può essere reale e così decide di scansionare il biglietto nell’App della Lotteria del Massachussets per verificare di non essersi sbagliato. Il Gratta e Vinci in questione – Bonus Buck da 4 milioni di dollari – si rivela veramente vincente. Steven racconta alla moglie e al padre di quanto accaduto. Poi ha proceduto con il ritiro dei soldi vinti. Scegliendo l’opzione dei contanti ha ricevuto 2,6 milioni di dollari.

Il negozio in cui è stato comprato il biglietto vincente – Star Country Store & Deli di Westport – ha incassato 40 mila dollari. Un regalo da capogiro, cosa farà adesso l’uomo con la vincita milionaria? Steven ha rivelato di voler viaggiare con la moglie ai funzionari della Lotteria. Sicuramente farà un bel dono anche al papà che gli ha permesso di diventare milionario.