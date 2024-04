Ospiti a casa a pranzo o a cena? I dettagli da curare a tavola, occhio agli errori e alle brutte figure

Avere ospiti a casa a pranzo o a cena può essere piacevole, ma se si vuole fare bella figura è bene preparare con cura la tavola.

Avere qualcuno che voglia trascorrere parte del suo tempo libero con noi, sia che si tratti di un parente sia di alcuni amici, non può che essere piacevole. A volte, infatti, siamo alle prese con tantissimi impegni di lavoro, che rendono difficile poter staccare davvero la spina, soprattutto perché una volta tornati tra le mura domestiche si ha la necessità di occuparsi della propria famiglia.

Poter chiacchierare con loro può essere così un’occasione per ritemprare corpo e mente, anzi dovrebbe essere qualcosa che ci imponiamo di fare ben sapendo come questo possa permetterci di fare ancora meglio nella professione. Quando abbiamo ospiti a casa a pranzo o a cena non può che essere importante dare una buona impressione di sé, così da spingerli non solo a ritornare ma anche da rendere quell’esperienza ancora più bella.

Ospiti a casa a pranzo o a cena: fare una buona impressione è importante

Accogliere ospiti a casa a pranzo o a cena rappresenta un’opportunità per chi ci fa stare bene, ma allo stesso tempo, se ancora non è successo, per mostrare la nostra dimora. Questa è infatti spesso un nostro biglietto da visita che può dire tanto di noi, specialmente se si è deciso di arredarla secondo i nostri gusti.

Anche chi non è così maniacale nella vita di tutti i giorni non può che essere interessato a curare ogni dettaglio. Un ruolo importante in questo ambito lo svolge certamente la tavola, visto che è qui che si trascorrerà la maggior parte del tempo.

Gli accessori che si utilizzano, ovvero piatti, bicchieri e posate non possono essere scelti a caso, così come eventuali centrotavola che si decideranno di usare per poter abbellire il tutto. La tovaglia è la protagonista, meglio ancora se si sceglie di un colore che si abbina con il resto dell’arredamento.

I bicchieri dovrebbero essere tre per ogni commensale, uno per l’acqua, il calice per il vino bianco e quello per il vino rosso. Meglio evitare di utilizzare le bottiglie di plastica, l’acqua andrebbe messa in una caraffa in vetro o in ceramica.

Si dovrebbe poi poter disporre di un servizio di posate completo, così da avere a disposizione quelle che servono per ogni pietanza. Non dovrebbero mancare il coltello per la carne e quello a paletta per il pesce, forchette in quantità variabile a seconda delle portate, il cucchiaio da minestra e le posate per dessert e frutta. E’ bene inoltre ricordarsi di mettere un piatto per il pane, mentre i tovaglioli dovrebbe essere messi a destra di ogni posto.

E se sei tu l’ospite?

Essere accoglienti quando si hanno ospiti a casa a pranzo o a cena è importante, ma lo è altrettanto cercare di comportarsi nel modo migliore se siamo noi a essere in una dimora che non è la nostra.

Anche se molti tendono a ritenerlo ovvio, si deve ricordare come sia fondamentale essere puntuali e presentarsi sul posto all’ora concordata. Già da questo dettaglio si dimostra rispetto verso chi ha scelto di averci al suo fianco per qualche ora. Qualora ci fossero degli imprevisti, è bene avvisare il prima possibile e dare un’idea di quando si potrebbe arrivare.

E’ scortese presentarsi a mani vuote, anche se si dovrebbe puntare su qualcosa di semplice che non dovrebbe imbarazzare chi lo riceve. Enormi mazzi di fiori potrebbero, ad esempio, essere difficili da posizionare, mentre un dolce andrebbe presto solo se si è concordata la cosa con chi ha fatto l’invito.

Non è nemmeno educato usare il telefono a tavola, a meno che non dovessero esserci emergenze non programmate, ma non lo è nemmeno portare con sé qualcuno di inatteso.

Chi ha delle allergie alimentari dovrebbe farlo presente quando si riceve l’invito, non è bellissimo rifiutare sul momento qualcosa che ci viene servito. Una volta concluso il pasto, non si dovrebbe inoltre mai dimenticare di ringraziare, anche questo può sembrare scontato ma non lo è per tutti.