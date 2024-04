Non comprate dentifrici qualsiasi: se mancano queste sostanze addio denti bianchi e alito fresco

Per un sorriso splendente e denti protetti occorre fare attenzione alle sostanze presenti nel dentifricio. Non tutti i marchi sono da comprare.

Altroconsumo ha analizzato alcuni dentifrici e messo in allerta i consumatori. Ci sono prodotti che è meglio non utilizzare perché non proteggono la salute dentale. Scopriamo di più.

Il compito del dentifricio è di consentire una corretta pulizia dei denti dal punto di vista della salute ed estetico. Un sorriso bianco è un biglietto da visita che predispone all’approccio. Un alito fresco e profumato eviterà l’allontanamento delle persone. In più, dimostrare di prendersi cura dei denti significa mostrarsi responsabili, persone attente all’aspetto esteriore ma anche alla salute del corpo. Senza un’adeguata pulizia dei denti, infatti, si rischiano infezioni, carie, danni da tartaro, parodontiti.

Meglio evitare seri problemi al cavo orale. In che modo? Lavando i denti dopo i pasti principali, usando il filo interdentale e un collutorio per lasciare una sensazione piacevole in bocca. Attenzione, però, alla scelta del dentifricio. Secondo Altroconsumo alcuni prodotti non contengono sostanze indispensabili per una corretta igiene. Bisogna, dunque, leggere l’etichetta prima dell’acquisto e sapere cosa cercare.

Le sostanze immancabili nel dentifricio

Una delle sostanze che non deve mancare nel dentifricio è il fluoro. Protegge dalle carie regalando un sorriso sano. Ecco perché Altroconsumo consiglia di evitare di comprare prodotti che non lo contengono essendo l’efficacia protettiva scientificamente dimostrata. Al contrario meglio evitare dentifrici in cui è presente biossido di titanio, una sostanza colorante della pasta vietata come additivo alimentare. Finendo nel cavo orare una parte verrebbe ingerita, attenzione dunque alla presenza di questa sostanza.

Altroconsumo ha controllato tredici brand ricavando una classifica dei prodotti analizzati per aiutare i consumatori nella scelta. Non contengono biossido di titanio Coop Day Tech Protezione completa e Antica Erboristeria Totale Salvia e Zinco. Stesso risultato per Durban’s Total Active Menta Fresca, AZ Complete Plus Freschezza delicata menta leggera e Colgate Total Original. Niente biossido di titanio nel prodotto Mentadent Professional Protect + carie e Colgate Triple Action.

Rilevata la presenza della sostanza, invece, nel dentifricio Aquafresh tripla protezione menta fresca, in Iodosan Protezione globale e nel dentifricio Parodontax Gengive +. Per tutti i dettagli dei test effettuati da Altroconsumo rimandiamo al portale dell’Associazione dei consumatori. Oltre alla scelta del dentifricio ricordiamo l’importanza di lavare frequentemente i denti e di evitare l’assunzione di alimenti che rovinano i denti come zuccheri e caffè. Sarebbe da eliminare anche il fumo altamente dannoso per il cavo orale.