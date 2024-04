La classifica degli attori più pagati al mondo è una rivelazione: chi è il più ricco

Ciak si gira per un mucchio di soldi. Curiosi di sapere chi è l’attore più pagato al mondo, quello dal cachet più ricco? La risposta vi stupirà.

Gli attori hollywoodiani hanno registrato incassi oltre ogni immaginazione nel 2023. Il mondo del cinema ha ripreso alla grande la sua attività e la “paga” delle star ne è una dimostrazione.

Il 2023 è stato un anno incredibile dal punto di vista della produzione cinematografica e degli incassi nonostante gli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood che hanno fatto slittare l’uscita di diverse pellicole al 2024. Il film più visto in assoluto è italiano, C’è ancora domani di Paola Cortellesi (32.249,958 milioni di euro incassati). Segue Barbie, il lungometraggio diretto da Greta Gerwin (32.122.053 milioni). Grande successo anche per Oppenheimer, Super Mario Bros – Il film, Assassinio a Venezia.

Il successo di un film è legato a tante variabili. I dialoghi, le musiche, i colpi di scena e gli attori che interpretano i personaggi protagonisti e non della pellicola. Quando si pensa ad Hollywood e al mondo del cinema in generale vengono alla mente tantissimi nomi di attori incredibili. Da Robert de Niro a Tom Hanks, da Johnny Depp a Leonardo di Caprio, da Brad Pitt a Tom Cruise fino ad Alec Baldwin. Ma chi è quello più pagato nel 2023?

La classifica degli attori di Hollywood più pagati nel 2023

Scaleremo la classifica per scoprire chi è l’attore di Hollywood più pagato nel 2023. Sicuramente vi sarete dati una risposta, scopriamo se è quella giusta. Iniziamo dalla decima posizione occupata da Denzel Washington con 24 milioni di dollari per il terzo capito della serie Equalizer. Al nono posto troviamo Ben Affleck con 38 milioni di dollari e all’ottavo Jason Statham con 41 milioni di dollari (Fast X, Expend4bles, Meg 2: The Trench e Operation Fortune: Ruse de Guerre solo nel 2023).

Immancabile al settimo posto Leonardo di Caprio con 41 milioni di dollari per Killers of the Flower Moon (la somma sarà incrementata dai profitti teatrali quando il film sarà disponibile su AppleTV+). Arriviamo a Jennifor Aniston con 42 milioni di dollari nel 2023 al sesto posto e Matt Damone con 43 milioni di dollari al quinto.

Ci avviciniamo al podio. Ad un passo Ryan Gosling con 43 milioni di dollari nel ruolo di Ken in Barbie più un Bonus extra per la canzone I’m Just Ken. La terza posizione è occupata da Tom Cruise con 45 milioni di dollari soprattutto per Mission: Impossibile – Dead Reckoning mentre in seconda posizione c’è Margot Robbie (Barbie) con 59 milioni di dollari. Primeggia su tutti Adam Sandler con ben 73 milioni di dollari per Murder Mystery 2.