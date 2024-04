Geolier, non solo Napoli: è questa la città italiana dove è più ascoltato e non lo diresti mai

Non è Napoli la città italiana in cui Geolier è più ascoltato, bensì questa. Ma di quale si tratta? Non lo immaginereste mai!

Classificatosi secondo al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’ me, tu p’ te, dai recenti numeri degli ascolti si evince che le canzoni di Geolier non hanno conquistato soltanto Napoli, ma anche il resto d’Italia.

Proprio considerano l’importanza della musica nella vita della maggior parte delle persone, non stupisce il successo e l’interesse che ogni anno suscita la messa in onda del Festival di Sanremo. Tanti sono gli artisti che nel corso delle varie edizioni hanno deciso di calcare il famoso palco dell’Ariston e far ascoltare la loro musica.

Tra questi non possiamo non annoverare Geolier che di recente è finito al centro dell’attenzione per via del brano I p’ me, tu p’ te. Un pezzo molto apprezzato, che gli ha permesso di aggiudicarsi il secondo posto dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Ma non solo, Geolier ha anche vinto la serata cover della nota kermesse canora. Un grande successo, a cui purtroppo hanno fatto seguito alcune polemiche.

In particolare alcuni hanno iniziato ad avanzare l’ipotesi che il successo dell’artista fosse dovuto al sostegno incondizionato da parte dei suoi concittadini. I recenti dati d’ascolto, però, mostrano una realtà molto diversa, da cui si evince come in realtà il successo di Geolier superi di gran lunga i confini regionali. Entrando nei dettagli, grazie ai dati di Spotify si scopre che Milano è la città italiana dove è più ascoltato. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo Roma, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Napoli. A seguire troviamo le città di Torino e Bari.