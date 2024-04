Allerta dell’EMA: cosa fare assolutamente prima dell’eclissi di Sole, il rischio è alto

L’8 aprile ci sarà un eclissi di Sole e l’EMA avverte i cittadini interessati di procedere immediatamente con l’acquisto di provviste essenziali.

In Nord America lunedì 8 aprile 2024 si verificherà un eclissi di Sole. Cosa avrà di particolare tanto da spingere gli esperti a lanciare un’allerta consigliando di fare scorta di cibo e acqua?

Un’eclissi di Sole si verifica quando la luna è allineata tra Terra e Sole e si trova su un nodo o molto vicino ad esso. L’eclissi può essere parziale, totale o anulare. Nel primo caso il centro del Sole non si vede allineato con quello della Luna. Se totale l’intero disco solare sarà coperto mentre in caso di eclissi anulare rimarrà visibile solo l’anello esterno del sole.

È la distanza della Luna a determinare il tipo di eclissi alla quale si potrà assistere (non ad occhi nudo). Questo perché l’orbita del satellite forma un’ellisse con la conseguenza che la Luna si può trovare a distanze diverse dalla terra, in perigeo se vicina e in apogeo se più distante. L’8 aprile in Nord America si verificherà un’eclissi totale di Sole.

Perché fare scorta di acqua e cibo in vista dell’eclissi

Tra pochi giorni il Sole sarà completamento coperto dalla Luna posizionata nello stesso cono d’ombra portando oscurità sulla Terra. Si tratta di un eclissi particolare perché avviene con la Luna posizionata in perigeo. Gli appassionati attendono questo evento che durerà in alcune zone anche 4 minuti e 28 secondi. L’oscurità colpirà il Nord America, tra il Messico, gli Stati Uniti centrali e occidentali e una parte di Canada. Nessuna visibilità in Europa. Potremo assistere all’eclissi totale di Sole in streaming.

L’oscurità prolungata rischia di provocare principalmente dei problemi di sicurezza. Non di deve guardare il sole ad occhio nudo, servono occhiali speciali per non avere conseguenze alla vista. Inoltre l’eclissi comporta problemi logistici dato che tantissimi appassionati si sposteranno nelle zone interessate per ammirare l’evento. Si prevede un forte aumento di traffico che potrebbe causare impedimenti a chi tenta di raggiungere l’ospedale o alle macchine dei soccorsi.

L’EMA lancia l’allerta per le possibili conseguenze dell’evento nella Contea di Lorain. Le strade non sono adatta ad ospitare tanti veicoli che si spostano nello stesso momento. Inoltre potrebbero esserci problemi alle linee telefoniche per un sovraccarico di sistema. Di conseguenza è bene fare scorta di cibo, acqua, medicinali, benzina nei giorni precedenti all’eclissi onde evitare di rimanere senza beni di prima necessità.