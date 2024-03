Prestito BancoPosta Flessibile è il prestito personale che si adatta alle tue esigenze. Meccanismo, vantaggi e punti chiave.

L’offerta di Poste Italiane al pubblico è oggi davvero ampia, grazie alla varietà di servizi ulteriori a quelli tradizionali di consegna della posta (lettere, raccomandate e pacchi). Troviamo infatti anche i servizi finanziari e assicurativi, come i conti correnti, le carte di pagamento, i mutui, le polizze e i prestiti.

Questi ultimi, in particolare, meritano una speciale menzione, in quanto ritagliati su misura delle esigenze di una clientela eterogenea. Di seguito parleremo dell’offerta di prestito BancoPosta Flessibile, una proposta molto interessante per caratteristiche ed elasticità.

Ecco cosa sapere a riguardo per fare una scelta consapevole e sfruttare le potenzialità di questo strumento offerto da Poste Italiane. I dettagli.

BancoPosta Prestito Flessibile: cos’è

Il prestito BancoPosta Flessibile si adatta alle tue esigenze: così indicano Poste Italiane sul sito web ufficiale, nella pagina in cui trattano dello strumento in oggetto.

In particolare la grande azienda invita a considerare tale prodotto finanziario, se il cliente intende:

arredare casa

pagarsi gli studi o una vacanza

essere più tranquillo con le spese legate al prossimo matrimonio

acquistare una moto o macchina

pagare spese mediche o di cure estetiche

Prestito BancoPosta Flessibile rientra nella categoria dei prestiti personali, ossia di quegli strumenti di finanziamento flessibili per natura e nell’utilizzo dei relativi fondi. Si differenziano dai prestiti specifici come ad es. quelli per i mutui, che sono destinati all’acquisto di una casa, o dai prestiti auto, rivolti invece all’acquisto di un’automobile.

Detto strumento, che consente di ottenere fino a 30.000 euro di denaro in prestito, è un finanziamento erogato in una sola soluzione, e con accredito diretto sul conto BancoPosta intestato al richiedente.

Un’opzione di prestito che si colloca sul mercato, nella fitta concorrenza tra operatori, ma che spicca per flessibilità e capacità di adattarsi a situazioni e necessità diverse.

Chi può richiederlo

Poste Italiane spiega che detto prestito personale può essere richiesto da persone fisiche:

titolari di un Conto BancoPosta

oppure di un Libretto di Risparmio Postale Nominativo Ordinario

residenti in Italia

con un reddito da lavoro/pensione dimostrabile prodotto nel nostro paese

Pertanto, non è obbligatorio essere titolari di un conto BancoPosta: anche ciò è sinonimo di flessibilità a favore del cliente.

Al momento dell’incontro con l’operatore, dovrai ricordare di avere con te un documento d’identità in corso di validità, la tessera sanitaria e la documentazione che attesta il tuo reddito. Quest’ultima in particolare dimostrerà la tua capacità di solvibilità.

Infatti le Poste, come del resto le banche, prestano attenzione alle effettive possibilità economiche di colui al quale prestano denaro. Ciò permetterà di ridurre al minimo i rischi di mancato pagamento delle rate del prestito.

Ricorda altresì che, in base alle specifiche caratteristiche del richiedente e/o per accedere a specifiche promozioni in corso durante l’anno, l’azienda potrebbe richiedere ulteriori requisiti e/o documentazione aggiuntiva.

Come modificare la rata di BancoPosta Prestito Flessibile

Prestito BancoPosta Flessibile ti aiuta a realizzare i tuoi progetti nel modo che preferisci tu – sottolinea l’azienda sul suo sito web. E ti invita a farlo in piena comodità, poiché il cliente che opta per il prodotto in oggetto potrà modificare l’ammontare della rata, o spostarla alla fine del finanziamento, optando per un ammontare e una durata più in linea con le proprie esigenze.

Per chiarezza, ricordiamo altresì che il rimborso si compie con il pagamento di rate fisse mensili, e addebitate automaticamente sul conto corrente del cliente.

Come indica il sito web delle Poste Italiane, se la durata del prestito va da un minimo di 36 mesi a un massimo di 108 mesi, è vero anche che sussiste la facoltà di esercizio delle opzioni cambio rata/salto rata.

Di fatto dunque il cliente che ha bisogno di più tempo per restituire quanto prestato dalle Poste, potrà accordarsi per la variazione delle rate. Vediamo un po’ più da vicino.

Cambio rata

Poste Italiane lo spiega molto bene nelle pagine internet a riguardo. Cambiare o saltare la rata è agevole, in quanto per ogni Prestito BancoPosta Flessibile sono stabilite una “Rata Base”, una ”Rata Alta” e una ”Rata Bassa’‘ di cui si ha traccia nel contratto.

In particolare:

la Rata Base è la rata scelta inizialmente alla data della richiesta del finanziamento

è la rata scelta inizialmente alla data della richiesta del finanziamento la Rata Alta è la rata massima oltre cui non puoi incrementare la tua rata mensile

è la rata massima oltre cui non puoi incrementare la tua rata mensile la Rata Bassa è la rata minima sotto la quale non puoi scendere

In concreto, se vuoi accrescere l’ammontare della tua rata, potrai contare su una durata accorciata del finanziamento. All’opposto, se sceglierai di abbassare l’importo della rata, il tuo piano di rimborso si estenderà nel tempo.

Poste Italiane specificano che il cambio rata si può compiere ogni mese dopo aver rimborsato 6 rate e se rimborsi con regolarità le tue mensilità con addebito su c/c.

Salto Rata

Con la distinta opzione del Salto Rata, il cliente potrà contare su ulteriore flessibilità. Infatti potrà posticipare una rata fino a un massimo di tre volte, e le rate saltate saranno spostate fino alla fine del finanziamento.

Ovviamente, il numero di rate complessive resterà invariato.

Tieni però conto dei seguenti limiti: anche il Salto Rata con Prestito BancoPosta Flessibile si può avere dopo aver rimborsato 6 rate e soltanto se rimborsi con regolarità le tue mensilità con addebito su conto corrente.

Ricorda altresì che le opzioni Cambio Rata e Salto Rata si possono esercitare direttamente nel tuo ufficio postale, oppure telefonando al numero verde 800.00.33.22

Come richiedere BancoPosta Prestito Flessibile

Poste Italiane rimarca che Prestito BancoPosta Flessibile è ottenibile in qualsiasi Ufficio Postale, anche il sabato mattina. Qui l’interessato potrà parlare con un operatore qualificato per ricevere maggiori informazioni.

In particolare, potrai cercare l’ufficio postale più vicino a te fra i moltissimi distribuiti su tutto il territorio nazionale, e prendere un appuntamento con un consulente tramite prenotazione online o telefonata al numero gratuito 800.211.290.

Scheda riassuntiva

Riepiloghiamo infine le informazioni essenziali su questo strumento di Poste Italiane, utile a chi ha bisogno di un finanziamento per sostenere spese urgenti, sottoscrivendo un contratto chiaro e dettagliato con la grande azienda multifunzionale:

Rate da 36 fino a 108 rate mesi

Opzione di Cambio / Salto rata

Importo minimo di 3.000 euro

Importo massimo 30mila euro

Per ulteriori informazioni invitiamo comunque a leggere quanto indicato da Poste Italiane nel proprio sito web.