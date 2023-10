Conto corrente online: è realmente sicuro? Come proteggere i tuoi risparmi

Il conto corrente online è un prodotto finanziario che le banche offrono ormai da molti anni ed è sempre più diffuso, grazie anche al fatto che ci si sta man mano digitalizzando a tutti i livelli.

Uno dei motivi che all’inizio ha frenato la sua diffusione è stata la diffidenza verso gli aspetti della sicurezza. Molte persone provavano verso il conto online pressoché gli stessi dubbi che per molto tempo hanno rallentato la diffusione delle carte di credito, pensando potessero rivelarsi poco sicure e affidabili.

Le cose sono oggi cambiate parecchio, con lo sviluppo di protocolli di sicurezza e certezze ulteriori, tuttavia i maggiori dubbi su questo tipo di conto non sono ancora del tutto risolti. Se anche tu nutri perplessità o sei incuriosito dalla questione e vuoi capire come funziona uno di quelli più famosi, scopri di più sul conto online di Credem verificandone tutte le caratteristiche, sicurezza compresa.

Dal canto nostro, analizzeremo ora la questione sicurezza e forniremo alcuni consigli di carattere generale che possono facilitare la protezione dei propri risparmi e dei dati personali e finanziari.

Sicurezza del conto corrente tradizionale e online

Chiariamo subito un punto fondamentale: i conti correnti bancari italiani, tradizionali od online che siano, sono sicuri. Tendiamo a focalizzarci maggiormente sui conti correnti online perché quando si opera digitalmente è giocoforza affidare alla rete Internet tutta una serie di dati quali password, PIN, numeri delle carte di credito ecc., che teoricamente potrebbero essere violati o intercettati.

Si deve dire a questo proposito che tutti gli istituti bancari, nessuno escluso, hanno implementato dispositivi di sicurezza decisamente affidabili quali tecniche particolarmente sofisticate di crittografia così come token, generazione di PIN temporanei, notifiche immediate via SMS di accesso al conto o dell’effettuazione di qualsiasi transazione, doppi controlli, autenticazioni a più fattori e molto altro. Un semplice esempio? Quando si accede al conto online tramite PC è ora necessario fornire una conferma ricorrendo anche all’utilizzo dello smartphone.

Detto ciò, non sarebbe corretto negare che occorre una certa attenzione quando si utilizza un conto online, perché i casi di frode informatica sono una realtà che sarebbe sbagliato ignorare.

In poche parole, il livello di sicurezza dei conti tradizionali e di quelli online è sostanzialmente sovrapponibile, ma nel caso dei secondi è consigliabile anche mettere in atto opportune strategie per proteggere i propri dati.

Conti correnti online: come proteggersi dal phishing

I pericoli più concreti che possono riguardare un conto online sono quelli derivanti dalla pratica del phishing, termine inglese con il quale si fa riferimento a una tipologia di truffa informatica realizzata via e-mail o via SMS e finalizzata alla sottrazione dei dati personali e bancari. Senza entrare troppo nei dettagli, il phishing consiste in mail o messaggi, più o meno ben concepiti (alcuni sono facilmente riconoscibili, altri più sofisticati) che invitano a cliccare a un determinato link che conduce a un portale web fraudolento del tutto simile a quello della propria banca.

Le banche informano continuamente avvertimenti relativi a questa pratica. In generale, i consigli che si possono dare sono i seguenti:

Non cliccare mai su link di mail sospette e leggi bene il contenuto (molto spesso contengono errori, refusi e sgrammaticature grossolane che non sarebbero mai presenti in una comunicazione della tua banca). Eventuali mail della banca sono sempre di carattere informativo e non invitano mai a cliccare direttamente su un link, bensì a collegarsi al portale tramite l’apposita app per smartphone oppure tramite Internet Banking sul PC;

(molto spesso contengono errori, refusi e sgrammaticature grossolane che non sarebbero mai presenti in una comunicazione della tua banca). Eventuali mail della banca sono sempre di carattere informativo e non invitano mai a cliccare direttamente su un link, bensì a collegarsi al portale tramite l’apposita app per smartphone oppure tramite Internet Banking sul PC; Non aprire mai allegati di mail sospette perché possono contenere virus di tipo informatico;

perché possono contenere virus di tipo informatico; Non allarmarti di fronte a mail che minacciano il blocco del conto corrente oppure della carta di credito e invitano a cliccare su un link o inviare informazioni personali e/o relative al proprio conto corrente. Una banca non usa mai toni minacciosi e utilizza altre modalità di contatto in caso di problemi;

e invitano a cliccare su un link o inviare informazioni personali e/o relative al proprio conto corrente. Una banca non usa mai toni minacciosi e utilizza altre modalità di contatto in caso di problemi; Non comunicare mai password d’accesso, PIN o codici OTP relativi al tuo conto online.

Già solo seguire questi pochi suggerimenti può aiutare moltissimo nel restare al sicuro da truffe e tentativi di furto dei propri dati bancari e personali. Un po’ di attenzione, unita alle tecnologie sempre più sicure messe a disposizione dalle banche, assicurano un livello alto di sicurezza per il proprio conto online.