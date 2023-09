Test del libro: Quello che più ti colpisce tra questi rivela chi sei davvero

Ti sei mai chiesto cosa nasconde davvero un libro? Fai il nostro test e scopri cosa si cela dietro la tua scelta!

Come nasce un libro? Da sempre l’uomo ha sentito l’esigenza di tracciare dei segni di se stesso. I primi segni di scrittura risalgono alla civiltà mesopotamiche, quando si usavano tavolette di argilla. Col passare dei secoli, poi, sì passò al papiro egiziano fino ad arrivare alla pergamena greco-romana.

Fu con l’invenzione della stampa che si ebbe una vera e prpria rivoluzione ad opera di Johannes Gutenberg e sui caratteri mobili. In questo modo, non c’era più bisogno di scrivere a mano su un supporto fisico ma era possibile produrre libri in modo più ampio e veloce grazie alla stampa. Ad oggi, la tecnologia ha continuato ad evolversi anche nel campo della lettura e molti libri sono stati affiancati dagli ebook digitali.

Testo del libro: la verità nascosta dietro alla tua personalità

Dopo questo breve excursus storico, possiamo dedicarci al test di oggi. Di libri ne è pieno il mondo e di ogni genere, dalla narrativa ai libri storici, dai romanzi gialli ai libri di avventura. Osserva bene i libri ritratti nella foto e scegli quello che più ti attrae. I tre libri presentano delle copertine di diverso colore: una azzurra, una rossa e una verde. Scegli la tua preferita senza pensarci troppo.

Se hai scelto il libro dalla copertina azzurra, sei una persona sincera e non ami le bugie. Ti mostri esattamente per quello che sei, senza vergognarti mai. Ti piace passare del tempo in solitudine, sei anche una persona molto riflessiva. Qual è il tuo libro del cuore? Molto probabilmente “le avventure di Alice nel paese delle meraviglie”, che proprio come te impara a non nascondere quello che veramente è.

Che dire invece dal libro dalla copertina rossa? Potresti essere una persona un po’ rancorosa. Se ti viene fatto un torto, difficilmente perdoni qualcuno. Ti senti ferito e hai difficoltà ad affidarti degli altri, però, quando regali la tua amicizia a qualcuno lo fai di cuore. Il libro per te potrebbe essere “orgoglio e pregiudizio”, proprio come i protagonisti del libro, per volerti bene bisogna andare oltre le prime impressioni.

Infine, il libro dalla copertina verde. Se hai scelto questo, probabilmente sei una persona molto indipendente, difficilmente cerchi l’aiuto degli altri e ami ritagliarti dei momenti per te stesso. Ami la natura e i viaggi, appena puoi parti dalla ricerca di nuove avventure, anche da solo. Un libro che potrebbe adattarsi a te è “il giro del mondo in 80 giorni”, un libro avventuroso come te ma che potrebbe insegnarti che in compagnia il viaggio è più bello.