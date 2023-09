Milano sempre più cara: fino ad 800 euro per una stanza singola | Impossibile viverci

Milano come città più cara del Paese con 5.271 euro al metro quadro. E per affittare una camera, anche in periferia, non bastano 800 euro.

Sono abbastanza cicliche le inchieste o i report di questa o quella rivista o giornale economici che ci dicono come Milano sia in cima alla classifica delle città più vivibili, con la qualità della vita più alta. Vero, verissimo. Se si è ricchi, però. Se si ha un reddito importante, altrimenti il capoluogo lombardo può diventare un incubo con i suoi prezzi alle stelle. Pensate che una stanza singola è arrivata a costare anche 800 euro!

Qualità della vita alta, ok. Ma del costo della vita vogliamo parlarne? Milano è probabilmente la città più cara d’Italia, quella dove è possibile vivere e vivere bene, tra agi, comfort e bella vita, solo se si guadagna davvero bene. Altrimenti, si rischia davvero di vivere nella periferia più grigia, peraltro in condizioni alquanto discutibili.

Ovviamente tutto ciò colpisce un po’ tutti, in primis gli studenti universitari che, infatti, negli scorsi mesi, hanno anche inscenato delle proteste fuori dagli atenei, contestando l’enorme caro-affitti che andrebbe a ledere il loro diritto allo studio. Ma gli aumenti del costo degli affitti a Milano coinvolge e colpisce un po’ tutti.

Fino a 800 euro per una singola a Milano

L’Italia, come sappiamo, vive una situazione di inflazione galoppante e Milano vive una situazione di aumenti pazzeschi, soprattutto per ciò che concerne gli affitti. È stato registrato un incremento del 15% per gli affitti su AirBnb, aumento emerso nel giro di pochi mesi.

Recenti statistiche ci dicono che sui più famosi portali online sono circa 3.000 le stanze disponibili per essere affittate a Milano. E di queste, solo 600 hanno una richiesta d’affitto inferiore ai 700 euro. Le altre tutte a partire da 800 euro, ma a volte anche molto di più. Nonostante questo aumento del costo della vita nel capoluogo meneghino, va detto che, nell’estate che volge ormai al termine, il turismo a Milano è cresciuto tantissimo con luglio 2023 +30% rispetto a luglio 2019, l’ultima estate pre-pandemia.

Eppure, tutte le classifiche incoronano Milano come città più cara del Paese con 5.271 euro al metro quadro. Fatto noto, si dirà. Ma ciò che preoccupa è il trend, che non solo non accenna a fermarsi, ma che, anzi, cresce: in dodici mesi è emerso un incremento del +3,3%. Anche i quartieri sono tra i più costosi d’Italia con la zona di Garibaldi e Moscova che richiede 8.500 euro/mq di media e tratto compreso tra Arco della Pace e Pagano, dove servono circa 8.000 euro al metro quadro per una casa.