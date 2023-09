L’Agenzia delle Entrate arriva su WhatsApp: novità ed aggiornamenti costanti

Grossa novità in arrivo. Stando a quanto emerso, l’Agenzia delle Entrate arriva su WhatsApp per aggiornamenti continui.

Prosegue senza sosta l’opera di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Stando a quanto emerso, a breve l’Agenzia delle Entrate dovrebbe fare ufficialmente il suo esordio all’interno di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg verrà sfruttata come strumento ulteriore per fornire aggiornamenti e novità continui ai contribuenti.

Si tratta di una svolta importante che ha già una data precisa di lancio e grazie alla quale il Fisco potrà comunicare tutte le ultime modifiche direttamente ai cittadini in maniera chiara e veloce. Ci sono anche le modalità con le quali i cittadini potranno accedere a questo strumento ulteriore. Ecco tutto quello che c’è da sapere, così non rimarrete più indietro e avrete aggiornamenti costanti direttamente all’interno della piattaforma di messaggistica.

Agenzia delle Entrate su WhatsApp: da quando e come funziona

L’Agenzia delle Entrate fa ufficialmente il suo esordio all’interno di WhatsApp. Stando a quanto emerso, il Fisco sfrutterà questo strumento ulteriore per la digitalizzazione dei suoi servizi e per comunicare in maniera facile e diretta con i contribuenti. Bastano alcuni semplici passaggi per attivare il tutto e poter iniziare finalmente a sfruttare questo strumento aggiuntivo che potrebbe rivelarsi molto utile sin dall’immediato.

Come comunicato in maniera diretta dall’Agenzia delle Entrate, il tutto è entrato in vigore già lo scorso 13 settembre. Basta iscriversi al nuovo servizio di Whatsapp Channel per poter essere informati in maniera repentina sulle più importanti novità fiscali. Il tutto in totale riservatezza, in quanto l’Agenzia è stata scelta da Meta come prima e al momento unica Amministrazione pubblica italiana che potrà sperimentare questa funzionalità.

Sia il numero di telefono che l’immagine del profilo dei contribuenti che decidono di aderire all’iniziativa non verranno mai mostrati né agli altri follower né tantomeno al Fisco stesso. Infatti chi sceglie di aderire, potrà seguire le novità direttamente negli Aggiornamenti dell’app. Tra i vari canali disponibili ci sarà anche questo, separato dalle sezioni di chat con amici, familiari e community.

Come spiegato, il canale Whatsapp del Fisco sarà sempre aggiornato in tempo reale con tutte le notizie, le informazioni e le novità in arrivo. Come già succede per i messaggi, anche i vari aggiornamenti inseriti all’interno del Canale resteranno salvati sui server di WhatsApp per un massimo di 30 giorni. Se anche voi siete interessati, vi consigliamo di entrare subito all’interno del canale dedicato per non perdervi più nulla.