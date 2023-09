Come curare la pelle del viso e del corpo: quali sono i problemi principali e come risolverli

Vuoi avere la pelle color pesca? Pensi di non avere una routine adatta alla pelle del tuo viso? Segui i nostri consigli per curare la pelle.

Prendersi cura della pelle del viso significa cambiare alcune abitudini e stabilirne di nuove. Concentrati sui migliori consigli per combattere i segni dell’invecchiamento e della stanchezza e avere una pelle dall’aspetto sano.

Questa è la base per avere una pelle del viso sana. Osserva attentamente le diverse aree del tuo viso e impara a riconoscere il tipo di pelle che hai:

Normale: la tua pelle è equilibrata. Può essere oleoso nella zona T (l’area del viso composta da fronte, naso e mento), ma non brilla molto. La tua pelle è vellutata, morbida e liscia.

Grassa: tutto il tuo viso risplende. I tuoi pori sono dilatati e tendi ad avere punti neri e comedoni.

Mista: la tua zona T è grassa, le tue guance sono normali, secche o sensibili. La tua pelle produce più sebo in alcune aree rispetto ad altre. A volte hai qualche brufolo e punto nero.

Secca: avverti spesso tensione e arrossamenti. Le tue guance a volte sono ricoperte di piccole chiazze secche, la tua pelle è sensibile, soprattutto in inverno. Usa i cosmetici giusti.

Ora conosci il tipo di pelle del tuo viso. Scegli i tuoi cosmetici di conseguenza. Creme, sieri, gel e lozioni sono disponibili per tutti i tipi di pelle.

Curare la pelle: ecco i consigli di cui hai davvero bisogno

L’acqua che bevi ti aiuta a idratarti, ma non è tutto. Contribuisce notevolmente all’idratazione e alla bellezza della pelle. Bevi quindi almeno 1,5 litri di acqua al giorno, e anche di più quando fa molto caldo. Questo consiglio naturale non costa nulla e ti permetterà di mantenere un corpo sano e una pelle bella.

Ricordati di proteggiti dal sole. Il sole è un alleato prezioso per avere un bel viso dorato… Ma può danneggiare la pelle. Inoltre, ti consigliamo vivamente di curare la pelle con una buona protezione solare. Spray, olio o crema, a voi la scelta. Più la tua pelle è fragile e tende ad arrossarsi, più dovresti scegliere un fattore di protezione alto. Adatta anche l’indice della tua crema alla potenza dei raggi UV, a seconda della stagione e del luogo in cui vivi.

Applica la tua crema ogni volta che esci, sia per abbronzarti che per fare una passeggiata al sole. Se andate al mare vi consigliamo di scegliere una crema rispettosa dell’ambiente, che non rischi di depositare prodotti nocivi nei nostri splendidi oceani.

Infine, idratarsi quotidianamente usando una crema da giorno e una crema da notte permette di avere un incarnato sano. Questo passaggio deve chiaramente far parte della tua routine di bellezza per avere una pelle del viso sana ed elastica. Il nostro consiglio anti-età? Non applicare la crema solo sull’ovale del viso. Applicatelo anche sul bordo della mascella, ma anche sul collo. Manterrai la pelle tonica e liscia più a lungo.