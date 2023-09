VeryMobile rilancia una super offerta, c’è tempo fino al 25 settembre: il risparmio è assicurato

VeryMobile rilancia una super offerta. Per attivarla c’è tempo fino al prossimo 25 settembre. Il risparmio è assicurato: cosa bisogna sapere.

Ancora una volta tra gli operatori virtuali in grado di stupire gli utenti troviamo VeryMobile. Infatti la rete MVNO ha lanciato una nuova offerta per tutti gli utenti che avranno tempo fino al prossimo 25 settembre per attivarla. Il risparmio è assicurato, andiamo quindi a scoprire che cosa bisogna sapere e tutti i dettagli a riguardo.

Tra gli operatori virtuali più giovani presenti sul mercato troviamo sicuramente VeryMobile. Nell’ultimo anno tutti abbiamo potuto vedere la costante e rapida crescita della compagnia verde, che ha convinto tutto con le sue continue promozioni e le offerte super. Grazie a queste iniziative è riuscita subito a competere con delle rivali del settore come ho. Mobile, Kena, PosteMobile ed addirittura con i colossi della telefonia mobile.

Del resto Very ha potuto contare su testimonial amati dagli italiani come Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic. Ad oggi sappiamo che la compagnia telefonica poggia sui ripetitori WindTre e che riesce a fornire tantissimi dati internet ad un’ottima velocità ma soprattutto a prezzi irrisori. In queste ore è tornata sulla bocca di tutti proprio perché in catalogo è riapparsa una vecchia ed amata offerta come Very 5.99 Summer Flash. Andiamo quindi a scoprire cosa bisogna sapere sull’ultima iniziativa.

VeryMobile, torna Very 5.99 Summer Flash: tutti i dettagli

VeryMobile in queste ore ha deciso di prorogare per la quarta volta Very 5.99 Summer Flash, con tutti gli interessati che ad oggi avranno tempo fino al 25 settembre per attivarla salvo eventuali novità. Sono diversi i vantaggi presentati dall’ultimo piano tariffario, andiamo quindi a scoprire cosa bisogna sapere e tutti i dati a disposizione degli utenti interessati.

La promozione in questione è stata ideata da Very Mobile all’inizio dell’estate, ovvero il momento dell’anno dove tutti noi abbiamo del tempo libero in più e di conseguenza siamo più soliti navigare in rete. Come capirete dal nome il canone mensile del piano tariffario corrisponde a 5,99 euro al mese ed all’interno del bundle sono tantissimi i dati a disposizione dei clienti. Per prima cosa troviamo minuti, chiamate e messaggi illimitati verso qualsiasi numero nazionale, sia fisso sia mobile.

Inoltre i dati messi a disposizioni per gli utenti sono ben 120 GB di internet in 4G alla velocità di 30 Mbps in download ed upload. Chi l’attiva avrò anche il servizio WiFi Calling e minuti, messaggi e 5.5 GB di roaming in tutti i paesi dell’Unione Europea. Inclusi nell’offerta troviamo i servizi “Ti ho cercato” e “Ring Me” oltre che la ricarica automatica. L’attivazione è totalmente gratuita, l’unico prezzo da pagare saranno i 10 euro una tantum per la SIM. Per maggiori informazioni sarà sempre possibile consultare il sito ufficiale dell’operatore.