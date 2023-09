Un viaggio all’insegna del romanticismo: prenota ora il tuo posto sul ‘treno del Foliage’ e sarà un vero spettacolo

Dal 14 ottobre all’ 11 novembre 2023 ritorna il treno del “foliage”, per regalare uno spettacolo d’autunno su rotaie.

Colori come il rosso, l’arancione, il giallo, e paesaggi che sembrano quadri multicolori, questo e tanto altro sa regalare l’affascinante stagione dell’autunno, oramai alle porte. I boschi si tingono di meravigliosi colori autunnali e sembrano delle vere e proprie tavolozze in cui immergersi e passeggiare. Ma cosa c’è di meglio nell’ammirare le vallate selvagge e vivere delle emozioni uniche, a bordo di un treno, il quale percorre in lungo e in largo questa natura mozzafiato vestita di un bellissimo e suggestivo mantello autunnale.

Ma cosa è il foliage? Si tratta di un periodo dell’anno tra la fine di settembre e novembre in cui le foglie cambiano colore a causa della escursione termica che si verifica tra il giorno e la notte. Ecco che il colore verde diventa sempre più caldo e perde quella sua intensità, il tutto crea un insieme di sfumature che noi conosciamo con il termine di “foliage”. In effetti se si pensa ad angoli del mondo in cui questo incredibile fenomeno autunnale è molto famoso, come in Giappone oppure nel Maine – negli Stati Uniti – o ancora nel New England – sempre negli Stati Uniti – c’è da dire anche in Italia si può ammirare il foliage. Basta visitare i parchi e le foreste in quel preciso momento dell’anno in cui tutto si “infiamma” di colori. Organizzare un tour su rotaie per ammiralo è un toccasana per corpo e mente.

Ammirare il “foliage” a bordo di un treno

In Italia esiste un percorso da fare per ammirare questo incredibile fenomeno autunnale del “foliage”. Ogni giorno ci sono dei treni i quali collegano due capolinea, Domodossola e Locarno, per ben 52 chilometri – in un’ora e mezza di tragitto – e dal percorso si può ammirare un paesaggio meraviglioso, il quale toglie letteralmente il fiato. La ferrovia è chiamata Vigezzina – in Italia – e Centovallina – in Svizzera. Si tratta di una linea ferroviaria internazionale. I colori dell’autunno catturano lo sguardo e questa “fiamma” di sfumature accese rende il percorso unico e suggestivo. Tutti pronti a scattare foto per immortalare il momento più bello dell’anno. Le due città di Domodossola e Locarno sono anche ricche di storia.

L’apertura delle vendite dei biglietti è cominciata il 18 settembre 2023 e siccome è un percorso molto richiesto, la prenotazione è assolutamente obbligatoria per garantirsi un comodo posto a sedere e ammirare il paesaggio. Il prezzo del biglietto include anche una eventuale sosta intermedia e un supplemento per viaggiare a bordo dei treni panoramici. Le regioni italiane dove ammirare questo suggestivo fenomeno naturale del “foliage” sono Trentino, Piemonte, Veneto, Sud Tirolo, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Questa è un’esperienza su rotaie da vivere assolutamente per appagare lo sguardo e “infiammare” le emozioni, osservando questo mantello autunnale che caldamente avvolge la natura, preparandola al freddo inverno.