Si cercano 4 operatori scolastici con licenza media: hai tempo fino al 26 settembre

Hai tempo fino al 26 settembre per inoltrare la tua domanda. Si cercano attualmente 4 operatori scolastici, in possesso di licenza media. Ecco dove e come fare domanda.

La domanda potrà essere presentata entro il prossimo 26 settembre 2023. Ma vediamo nello specifico che cosa dice il bando di concorso in questione, quali sono i requisiti richiesti e soprattutto l’area di riferimento, ovvero dove la mansione dovrà essere svolta.

Si cercano 4 operatori scolastici con licenza media

Attualmente è già possibile presentare la domanda, ovviamente per coloro che risultano in possesso dei requisiti di partecipazione. È bene tenere presente che sono ancora disponibili pochi giorni e che la scadenza è a breve. I vincitori del concorso saranno assunti a tempo determinato e pieno. Sono attualmente disponibili 4 posti come bidelli, i quali saranno impegnati a svolgere il proprio lavoro per 36 ore settimanali.

Le mansioni richieste sono le seguenti, ovvero custodia e portineria. Come già detto, il contratto sarà a tempo determinato per circa un anno, con possibilità di proroga. L’assunzione sarà effettuata presso il Conservatorio di Musica di Lucca. Potranno prendere parte alla selezione, coloro i quali risulteranno in possesso di alcuni requisiti, tra cui il titolo di studio della scuola dell’obbligo, o il diploma di istruzione di primo grado, o diploma di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare conseguita negli anni antecedenti il 1962.

E’ richiesto anche un altro requisito, ovvero aver prestato attività come portiere o custode presso enti pubblici e/o privati, almeno 1 anno. Coloro i quali risulteranno interessati a prendere parte a questa selezione, potranno inviare la propria candidatura direttamente online, visitando la pagina ufficiale Afam-bandi.cineca.it. Insomma, un’opportunità di lavoro davvero eccezionale quella che vi abbiamo appena anticipato, che sicuramente non passerà di certo inosservata, visto che non sono richiesti dei requisiti particolari.

Chi volesse prendere parte alla selezione, dovrà ricordarsi di inviare la propria candidatura proprio in questi giorni.