Se vuoi risparmiare sulla spesa devi farla qui: tagli oltre mille euro in media rispetto agli altri

Esistono delle città dove è più facile risparmiare sulla spesa? La risposta è sì e a svelarci dove è la rivista per consumatori Altroconsumo.

Tutti abbiamo sicuramente sperimentato l’abnorme aumento dei prezzi di ogni bene, dagli alimentari ai servizi ai carburanti. L’inflazione non scende e il carrello della spesa costa sempre di più.

Gli italiani hanno cominciato dapprima a orientare la scelta verso i cosiddetti discount, ma purtroppo è successa una cosa inaspettata. Sono proprio i discount che – in proporzione – hanno attuato gli aumenti maggiori. La caccia al risparmio, dunque, è ormai quotidiana.

I numeri sciorinati dai vari esperti dicono che siamo ad aumenti medi di oltre il 12%; rispetto al 2021-2022 sono altissimi perché in quegli anni si erano registrati rialzi solamente del 2%. Le realtà della Grande distribuzione sono però davvero molte e grazie a un’indagine molto accurata della rivista per consumatori Altroconsumo scopriamo che esistono delle realtà dove possiamo risparmiare un po’ di più.

Quanto spende in media al supermercato una famiglia italiana?

Le medie calcolate dall’ISTAT ci illustrano un quadro molto interessante: a fronte di stipendi sempre uguali da oltre 20 anni, le famiglie spendono sempre di più per portare il cibo a tavola.

Oggi una coppia che ha due figli spende in media fino a 9 mila euro all’anno, attuando pratiche di risparmio. Una persona singola può arrivare a dover sborsare anche più di 5 mila euro all’anno, solamente per mangiare. I riferimenti sono ovviamente generici e tengono conto degli acquisti dei cibi base, come la pasta, l’olio, la farina e (poca) carne o altri prodotti.

Sempre secondo i dati, una famiglia può arrivare a risparmiare dai 400 ai 1000 euro all’anno, ma solamente se acquista i prodotti più economici e non mette a carrello i brand più costosi. La rivista Altroconsumo ha effettuato un’interessante indagine, per capire se gli aumenti generalizzati fossero uguali in tutta Italia.

Lo staff della rivista per consumatori si è recato in più di 1200 punti vendita in 67 città da nord a sud. I test sui prezzi sono stati effettuati su 139 ipermercati, 714 supermercati e 340 discount. L’analisi ha riguardato 125 categorie di prodotti che abitualmente gli italiani mettono nel carrello e riguardavano alimenti, prodotti per la casa e per la persona e anche il cibo per gli animali domestici.

Dal confronto dei dati è emerso che i prezzi più convenienti si trovano a Vicenza e provincia. La “medaglia al valore” l’ha vinta nello specifico l’Iper Rossetto di Torri di Quartesolo: sembra che qui le famiglie riescano a risparmiare – sui prodotti anche di marca – fino a 1000 euro all’anno.

Purtroppo chi non vive vicino alla città di Vicenza dovrà continuare a cercare di risparmiare prestando attenzione alle offerte, che comunque sono in essere in tutti i principali supermercati.