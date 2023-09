Nuove emoji su Android 14 e iOS 17: tutte le nuove faccine che vedremo

Apple e Google aggiornano i sistemi operativi. Come cambiano le emoji con iOS 17 e Android 14. Tutte le nuove faccine.

È uscito con qualche giorno di ritardo rispetto alla presentazione dei nuovi iPhone, iOS 17 porterà in dote loro, ma anche ad altri Melafonini, nuove funzioni che trasformeranno le azioni quotidiane di milioni e milioni di utenti: dai messaggi alle condivisioni, passando per le tanto amate emoji.

Anche Google farà lo stesso con il prossimo aggiornamento (importante) del suo sistema operativo: la QPR1 Beta 1 farà il suo debutto la settimana prossima. Verranno migliorate le prestazioni, corretti i classici bug segnalati dai test. E altre modifiche le cui anticipazioni non tarderanno ad arrivare.

Anche su Android 14 saranno presenti nuove emoji, immancabili compagni quotidiani quando siamo sui social, oppure mentre chattiamo su WhatsApp (e simili) con contatti o gruppi fa lo stesso. Le emoji saranno l’unica possibilità di interagire con i Canali che l’applicazione di messaggistica istantanea numero uno sta rilasciando a macchi d’olio in 150 paesi, Italia compresa.

iOS 17 e Android 14, invasione di emoji in arrivo: saranno più di cento faccine

L’ultimo elenco di raccomandazioni emoji redatto dal Consorzio Unicode – Emoji 15.1 – è stato formalmente approvato. Il che significa che, come anticipato, saranno ben 118 le nuove emoji in arrivo sui nostri dispositivi, sia quelli che stanno installando iOS17, sia quelli che a breve vedranno aggiornati gli smartphone con l’effige del Robottino Verde, grazie ad Android 14. Questi 118 nuove emoji possono essere racchiuse in sei concept nuovi di zecca: quattro nuove combinazioni di genere neutro e 108 nuove versioni che specificano la direzione di sei emoji di persone preesistenti.

I sei concetti di emoji completamente nuovi all’interno di Emoji 15.1 sono: la Testa che trema orizzontalmente e verticalmente, la Fenice e il Lima, il Fungo Marrone e la Catena Spezzata, mentre arrivano le faccine di una famiglia intera (uno o due adulto con uno o altrettanti bambini). Sei i personaggi che invaderanno sicuramente iOS17 e Android 14, quindi iPhone e tutti gli altri smartphone: dalla persona che cammina a destra o a sinistra, a quella inginocchiata rivolta a destra, passando per quella con il bastone bianco rivolta a destra, su sedia a rotelle manuale rivolta a destra oppure su sedia a rotelle motorizzata rivolta a destra.

L’approvazione di Emoji 15.1 è un passo importante verso il rilascio del nuovo super pacchetto di emoji, non quello definitivo: sarà necessaria l’integrazione del tradizionale supporto nei rispettivi software.