Monete rare 2 euro: la lista di quelle che valgono un patrimonio

Le monete rare non sono necessariamente quelle antiche, anzi tra le “comunissime” 2 euro possiamo trovare dei veri tesori.

Fare soldi con delle monete ricercate e preziose non è qualcosa destinato solo agli esperti. Recentemente è tornata in auge una passione per il collezionismo di pezzi rari, o comunque che hanno ampio mercato.

Conviene sempre controllare nei cassetti, nei barattoli con le vecchie Lire, e comunque prestare attenzione quando ci passano per mano degli spiccioli. Alcune monete, infatti, valgono molto di più che la cifra stampata su di esse.

Oltre alle vecchie Lire, anche i “moderni” euro possono riservarci piacevolissime sorprese. Chissà quante volte abbiamo maneggiato una normale moneta da 2 euro non sapendo che alcuni arriverebbero a pagarla anche alcune migliaia!

Allora può tornare utile controllare la lista seguente: elenchiamo infatti i pezzi tra i più ricercati. Se abbiamo la fortuna di imbatterci in essi, dunque, non avremo più scuse.

Non farti sfuggire queste monete rare da 2 euro, possono regalarti tanta soddisfazione – e tanti soldi

Da quando sono stati coniati gli euro i vari Paesi hanno emesso le loro monete celebrative, ma non solo quelle hanno un valore. Alcuni pezzi sono diventati ricercatissimi a causa degli errori di conio, mentre altri perché di numero molto esiguo.

Chi non è esperto dovrebbe rivolgersi a professionisti, per non incorrere in truffe, ma di seguito elenchiamo alcune monete da 2 euro che possono valere anche fino a 2 mila euro.

San Marino , la moneta commemorativa da 2 euro emessa in onore di Bartolomeo Borghesi (uno storico e numismatico); ce ne sono solo 110 mila pezzi e valgono anche fino a 200 euro;

, la moneta commemorativa da 2 euro emessa in onore di Bartolomeo Borghesi (uno storico e numismatico); ce ne sono solo 110 mila pezzi e valgono anche fino a 200 euro; Città del Vaticano , 100 mila pezzi coniati nel 2005 per la 20esima Giornata Mondiale della Gioventù : valore stimato in circa 300 euro;

, 100 mila pezzi coniati nel 2005 per la 20esima tutti gli Stati d’Europa hanno coniato nel 2007 le monete da 2 euro celebrative, riguardanti i 50 anni dalla firma del Trattato di Roma ; valore stimato in circa 50 euro;

hanno coniato nel 2007 le monete da 2 euro celebrative, riguardanti i ; valore stimato in circa 50 euro; Principato di Monaco, una delle monete dal valore più alto è quella da 2 euro con la Principessa Grace ; ce ne sono solo 20 mila pezzi e al momento il valore è di circa 2 mila euro; sempre il Principato di Monaco nel 2007 ha emesso una moneta da 2 euro che vale circa 1500 euro: si tratta di un pezzo celebrativo in cui vi è inciso il castello sulla rocca di Monaco e ne esistono 10 mila unità;

; ce ne sono solo 20 mila pezzi e al momento il valore è di circa 2 mila euro; sempre il nel 2007 ha emesso una moneta da 2 euro che vale circa 1500 euro: si tratta di un pezzo celebrativo in cui vi è inciso il castello sulla rocca di Monaco e ne esistono 10 mila unità; Spagna, anno 2009, qui siamo di fronte a un errore di conio; nelle monete celebrative dell’anniversario dell’Unione economica e Monetaria, le stelle europee delle monete sono più grandi rispetto al normale; questo ha fatto aumentare il valore dei pezzi anche se non di molto: siamo intorno ai 15-20 euro.

Non resta che controllare se abbiamo in tasca alcune di queste monete, venderle e toglierci qualche bello sfizio.