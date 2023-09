Già eletto il migliore panettone 2023: compra questo a Natale e te lo assicuriamo, farai proprio un figurone

Devi comprarlo assolutamente a Natale: è questo il migliore panettone di tutto il 2023, se lo porti in tavola il successo è assicurato.

Natale sembra essere ancora lontano, ma come per magia in men che non si dica ci ritroveremo presto a fare i regali e a dover organizzare il cenone, vagando per i reparti dei supermercati pieni zeppi di torrone, pandoro e ovviamente di panettone.

Se, quindi, non vuoi farti trovare impreparato faresti bene a cominciare a decidere fin da subito quale panettone acquistare per fare un vero figurone durante il pranzo di Natale in famiglia.

Sì, perché proprio qualche giorno fa è stato eletto il miglior panettone del 2023. Non fartelo scappare! Sarà la vera chicca che renderà speciali le tue feste.

Già eletto il migliore panettone 2023: non fartelo scappare!

Si è appena conclusa l’undicesima edizione del Panettone Day. L’evento gastronomico in cui ogni anno si riuniscono per sfidarsi in questa specialità natalizia tutti i migliori pasticceri e panificatori del nostro Paese. Lo scorso 12 settembre nella sala Mengoni del Ristorante Cracco, nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, è stato decretato il miglior panettone artigianale italiano del 2023.

A distinguersi in questa specialità natalizia sono stati due siciliani. Santo Giarrusso della pasticceria Pasubio di Catania, il quale ha ricevuto il premio di “Miglior Lievitato al Cubo” e Bartolo Carbè dell’Antico Forno Carbè di Belvedere a Siracusa, che si è aggiudicato il premio per il “Miglior Panettone Creativo Dolce” e per il “Miglior Panettone per la Prima Colazione”.

A premiare i due pasticceri una giuria d’eccellenza composta dal Maestro Gino Fabbri, dal pastry chef Marco Pedron, dallo chef stellato Carlo Cracco, dalla pastry chef pluripremiata Marta Boccanera, dal maestro della panificazione Adriano Del Mastro e da Giordano Berettini, vincitore della categoria “Tradizionale” dell’edizione 2022.

Una bella soddisfazione non solo per i due vincitori della manifestazione, ma anche per tutti i siciliani. I quali ancora una volta si sono confermati fra i più abili in materia di dolci e di cucina.

Le soddisfazioni e i riconoscimenti, però, non riguardano soltanto Giarrusso e Carbè, ma anche tutti gli altri finalisti di Panettone Day. Essi infatti potranno esporre le proprie creazioni nel Temporary Store che aprirà dal 3 al 28 ottobre a Milano in Corso Garibaldi, angolo via Palermo 21, nel cuore quindi del magico quartiere di Brera.

Panettone Day

La manifestazione, giunta ormai alla sua undicesima edizione, è nata grazie alla collaborazione di due aziende leader della pasticceria artigianale, Braims e Novacart. Le quali grazie anche all’aiuto di importanti sponsor sono riuscite a portare il panettone e l’arte dei lievitati in generale ad un livello superiore, elevandolo da semplice dolce natalizio ad un’autentica opera d’arte gastronomica.