Vincita milionaria, l’impiegato decide di spendere i soldi in questo modo

A seguito di una vincita milionaria, un uomo ha preso la decisione che nessuno mai si sarebbe aspettato. Ecco cosa ha fatto.

Una vincita milionaria è quella che si è verificata a Rovigo. Qui la titolare della tabaccheria Monica avanzi ha ricevuto un regalo anonimo, due piante di orchidea insieme ad un biglietto su cui era scritto “Grazie”. Questo è stato il gesto che il vincitore ha voluto fare nel momento in cui è venuto a conoscenza della cifra che era riuscita a portare a casa.

Questo è quanto accaduto in via Tisi da Garofolo, a Rovigo, posto in cui è stata portata a casa la vittoria di 1,4 milioni di euro all’EuroJackpot andando a giocare soltanto una schedina del valore di €5. Il gesto del vincitore ha lasciato tutti senza parole.

La decisione del vincitore del jackpot

La notizia della vittoria del jackpot si è diffusa in paese a macchia d’olio. Questo è ciò che è riuscito a portare a casa un uomo sposato e che ha dei figli.

In base ad alcune dichiarazioni il nostro vincitore, nel momento in cui ha scoperto di aver vinto, ha visto la sua vita cambiare all’improvviso. Questa è stata per lui una gioia talmente forte al punto ad essere indescrivibile. Una felicità così grande tanto da sembrare che il suo cuore gli stesse scoppiando. Ma cosa ne farà adesso il vincitore di tutti questi soldi? Per riuscire a garantire una sicurezza a livello economico alla sua famiglia, il suo pensiero principale è quello che interessa i figli.

La sua idea è quindi quella di estinguere i mutui dei figli con una parte della vincita. Insomma, è questa una vittoria ben meritata di cui sono felici tutti, compresa la proprietaria del tabacchino in cui è stata fatta la giocata.

Infatti, numerose sono le persone che tutti i giorni si vedono all’interno del suo esercizio, un vero e proprio via vai di gente che non ha fatto sospettare nulla del fatto che qualcuno di loro avesse vinto anche perché non ha notato nessun tipo di assenza né tantomeno un comportamento strano.

Infatti, il 29 agosto all’interno della medesima ricevitoria c’è stata un’altra vincita dell’importo di 2.664 euro al SuperEnalotto. Anche se non si tratta di una cifra paragonabile a quella del Jackpot, si tratta comunque di situazioni che fanno piacere a coloro che danno la possibilità di portare a casa questi soldi.