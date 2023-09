Ricordate la tassa sulle merendine che fece infuriare Salvini? Ora c’è chi propone di peggio

È in arrivo una proposta a dir poco sconvolgente e che scombussolerà tutti: ricordate la famosa tassa sulle merendine? Cosa sta succedendo.

Ebbene, sembra proprio che stia per essere vagliata una proposta che potrebbe rivoluzionare e scombussolare tutto quello che ci circonda e soprattutto alcuni aspetti del nostro quotidiano così come li conosciamo.

Quello di cui vi vogliamo parlare, infatti, potrebbe essere una novità a dir poco sorprendente e rivoluzionaria. E che, proprio per questo motivo, sta attirando non poca attenzione e curiosità su quelle che sono le decisioni che verranno prese in proposito.

Stiamo parlando dell’idea di Tony Blair, ovvero l’ex Primo Ministro che si è rivolto in modo diretto a tutti gli altri ministri per quella che secondo lui è una questione di urgente importanza e impellenza. Ma di cosa si tratta e, soprattutto, qual è il suo obiettivo?

Merendine, una novità sconvolgente è in arrivo

Tanto amate dai più piccini, sembra invece che questo tipo di cibo venga visto come un vero e proprio veleno da tantissimi politici. Forse, alcuni di voi, ricorderanno ancora con molta chiarezza già una precedente normativa proposta proprio in merito alle merendine. Stiamo parlando di una possibilità tassa che si voleva apporre proprio su questo alimento e che, all’epoca, fece non poco infuriare il politico italiano Salvini. Ma perché ora ci troviamo in una situazione simile?

Ebbene, al centro della questione troviamo proprio Tony Blair. Come prima cosa, faremmo bene a cercare di capire qual è l’ambito e il raggio d’azione entro in cui si sta muovendo l’ex Primo Ministro. Egli, infatti, si muove proprio nell’ambito di una dimensione più green e sostenibile, e soprattutto lo fa cercando di premere non poco sull’acceleratore in una dinamica ormai sempre più compromessa e rischiosa come quella che si apre davanti a noi. Proprio per questo motivo, la sua attenzione si è concentrata in particolar modo sulle merendine, o per meglio dire sul cosiddetto cibo spazzatura.

L’ex Primo Ministro, infatti, ha esortato tutti i ministri a tassare le merendine e, più in generale, quello che potremmo definire come cibo spazzatura. Ma non finisce qui: secondo lui, infatti, dovremmo quanto prima imporre delle rigide e severe norme all’industria alimentare, per contrastare l’obesità e anche per andare incontro a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta e per il servizio sanitario nazionale. Insomma, secondo lui è impellente riuscire a regolamentare il consumo di questi alimenti così dannosi per la nostra salute se non mangiati con responsabilità e cautela.