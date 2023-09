Carte di credito e pagamenti online, arriva il bug di Google che mette in pericolo tutti: se ti arriva questo messaggio ti hanno già fregato

C’è un bug di Google per carte di credito e pagamenti online che mette in pericolo tutti. Se ricevete questo messaggio, siete stati fregati.

Al giorno d’oggi, i pagamenti digitali e online stanno diventando sempre più lo standard. Grazie a servizi come Apple Pay e Google Wallet, infatti, è possibile pagare comodamente dal proprio smartphone. Semplicemente scannerizzando la carta di credito o aprendo conti online come Revolut o PayPal. Ecco perché sempre più persone decidono di affidarsi a questa tecnologia, abbandonando il contante o le carte fisiche.

Bisogna però stare molto attenti per quanto riguarda la sicurezza online dei propri dati. I vari istituti bancari offrono sistemi di sicurezza sempre più avanzati, ma talvolta potrebbero non bastare. Di recente, è emersa una notizia che sta facendo allarmare milioni di persone. Pare che, a causa di un bug di Google, ci sia una truffa in corso alla quale potreste essere incappati anche voi se avete già ricevuto questo messaggio.

Bug di Google per i pagamenti online: ecco cosa sta succedendo

Un terribile bug che vede protagonista tutti gli utenti che utilizzano Google Wallet, la piattaforma messa a disposizione da Big G per poter effettuare pagamenti direttamente tramite smartphone. Stando a quanto emerso, questo errore riguarderebbe la comunicazione tra Android e Google Wallet, dando la possibilità ad hacker e malintenzionati di leggere in chiaro i dati delle carte registrate.

La notizia è stata lanciata da alcuni esperti ed ha immediatamente fatto il giro del web. Pare che questo errore sia presente su Android almeno dalla versione 5 ed è stato classificato come critico dal colosso di Mountain View. Che a breve dovrebbe rilasciare un aggiornamento per il fix del problema. Entrando più nel tecnico, l’errore risiederebbe nella funzionalità Screen Pinning, che permette di fissare a schermo una specifica app.

Il che darebbe la possibilità ad un qualsiasi lettore NFC di leggere i dati in chiaro delle carte registrate su Google Wallet. State attenti in particolare ad un messaggio che, se avete ricevuto, sta ad indicare che siete già stati fregati. Se ricevete l’avviso di avvenuto pagamento, magari per acquisti che non avete effettuato, vuol dire che qualcuno è riuscito ad impossessarvi delle vostre credenziali bancarie. In questo caso, fareste meglio a bloccare subito il tutto tramite la vostra banca o app disponibile sul vostro smartphone. Così da non correre più alcun rischio.