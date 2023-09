Test | Il tuo hobby preferito rivela chi sei davvero: scoprilo subito

Quali sono i tuoi hobby? La risposta a questa domanda potrebbe sembrare superficiale ma in effetti rivela qualcosa di te.

Oggi il concetto di tempo libero fa parte della normale quotidianità, ma sapevi che non è sempre stato così? Facendo un breve excursus storico, possiamo dire che nelle società agricole il tempo libero non occupava nessun posto nelle vite dei lavoratori. La maggior parte del giorno era dedicato al lavoro e raramente ci si concedeva del tempo libero quando c’erano delle festività religiose durante l’anno.

Con la rivoluzione industriale si iniziò a capire l’importanza del tempo libero ma era comunque poco. La maggior parte delle persone erano chiuse in fabbrica a lavorare per lunghe ore al giorno. Questo fino a che, nel XX secolo, le vacanze le retribuite iniziarono a stabilire un nuovo concetto di tempo libero ed è in questo momento che si svilupparono fenomeni come il turismo e l’industria dello spettacolo. Ma che dire del modo in cui usi il tuo tempo libero?

Come occupi il tuo tempo libero? Scegli un hobby e scopri chi sei

Ad oggi, il concetto di tempo libero è ampiamente sdoganato e con l’avanzare della tecnologia offre nuove forme di intrattenimento. Quale hobby ami praticare nel tuo tempo libero? Scegline uno nel test e scopri che cosa può rivelare su di te.

Se ami fare shopping, molto probabilmente sei una persona dinamica. Non ami stare a casa e difficilmente riesci a rilassarti con tisana e copertina. Hai bisogno di muoverti durante la giornata e scoprire quello che c’è nel mondo là fuori, tra una vetrina e l’altra. Se invece ami leggere, molto probabilmente sei una persona romantica e riflessiva. Durante la giornata le ansietà ti schiacciano e cerchi di fuggire in un mondo immaginario in cui la tua mente è più leggera e il tuo cuore più sereno.

Che dire, invece, se ti piace andare in palestra? Probabilmente sei una persona molto determinata che si fissa continui obiettivi. Dai sempre il massimo e non ti arrendi mai. Infine, preferisci passare del tempo nel fare trattamenti di bellezza? Se questo è il caso, molto probabilmente hai bisogno di coccole. Sei anche una persona che ama stare al centro dell’attenzione e risultare sempre perfetta.

Qualunque sia l’obbligo preferisci, ricorda che, come società, si sono fatte diverse lotte per conquistare il concetto di tempo libero. Non permettere mai che il troppo lavoro e le troppe ansietà ti tolgano quel momento della giornata che dedichi a te stesso.