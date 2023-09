Quanto guadagna un carabiniere e come diventarlo: il prezzo di una vita dedicata agli altri

Vuoi entrare nell’Arma? Ecco quanto guadagna un carabiniere e come diventarlo. Segui questi suggerimenti

Trovare un lavoro stabile e soddisfacente è un po’ il sogno di tutti, ma quando questo diventa anche una passione e un modo per essere d’aiuto agli altri, è un vero e proprio desiderio che si realizza.

Diventare un membro dell’Arma, oltre ad essere un impegno rilevante, dovrebbe essere anche un grande onore e un’ottima opportunità per rendersi utili alla propria comunità. Ecco perché in molti chiedono informazioni su come farne parte e quale sia la vita di un militare. Se vuoi quindi sapere quanto guadagna un carabiniere e come si fa a diventarlo, prosegui con la lettura delle prossime righe. Risponderemo a tutte le tue domande.

Ecco quanto guadagna un carabiniere e come lo si diventa

Non tutti sanno che quella dell’Arma dei Carabinieri segue una struttura gerarchica, in cui ci sono membri di grado più basso e membri di grado più alto, come gli ufficiali. Un carabiniere semplice guadagna uno stipendio di circa 1.200 euro al mese e ha comunque la possibilità di fare carriera, avanzando di livello e ricevendo importi maggiori. Un carabiniere Scelto, infatti, percepisce circa 1.345 euro al mese, mentre un Appuntato, di livello superiore, ha uno stipendio di circa 1.390 euro al mese. L’Appuntato Scelto, invece, percepisce circa 1.435 euro a mese.

Come abbiamo detto, i Carabinieri seguono una struttura gerarchica, ragion per cui vi sono i Sottoufficiali e gli Ufficiali. Un brigadiere, percepisce come Sottufficiale Sovrintendente, uno stipendio di circa 1.550 euro al mese, mentre un Maresciallo – Sottufficiale Ispettore – guadagna circa 1.554 euro. Gli stipendi salgono ancora quando si tratta di Ufficiali. Un Tenente percepisce circa 2.000 euro al mese, mentre un Capitano 2.100 euro. Il Maggiore dei Carabinieri ha uno stipendio di circa 2.200 euro al mese, mentre lo stipendio più alto va al Generale di Corpo d’Armata, il quale percepisce circa 4.000 euro al mese.

Ma quindi come si fa a diventare Carabiniere? Per entrare nell’Arma serve soddisfare alcuni requisiti fisici e psicologici, oltre a superare alcune prove di concorso e un successivo addestramento. Per quanto riguarda i requisiti anagrafici, è necessario avere almeno 17 anni e non andare oltre i 26, essere cittadino italiano, godere di diritti civili e politici e aver almeno la licenza media. Inoltre, è necessario essere incensurati. Serve poi superare alcune prove di concorso: una scritta e una fisica, oltre alla valutazione dei titoli. A queste seguiranno un addestramento da superare, prima di poter diventare ufficialmente un Carabiniere.