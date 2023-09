Insegnare senza laurea? Si può fare, ecco la strada più facile: potresti ringraziarmi

Vuoi intraprendere questa carriera ma non hai il titolo? Insegnare senza laurea si può. Ecco la strada più facile.

Tornare tra i banchi di scuola, ma “dall’altra parte”, come insegnante, può essere un’emozione unica e indescrivibile.

Quello del docente è uno dei mestieri più belli che si possano fare ed è tra i lavori che concedono maggiori soddisfazioni ai professionisti che lo esercitano. Tuttavia, spesso non è molto chiaro come diventarlo e ci sono molte persone che rinunciano provarci per via del fatto di non essere mai andati all’università. Tuttavia, ti vogliamo dimostrare che insegnare senza laurea è possibile. Ecco qual è la strada più facile.

Insegnare senza laurea è possibile: ecco come fare

Quella dell’insegnante è una strada piuttosto complessa e spesso lastricata di ostacoli burocratici e numerose difficoltà. Tuttavia, sebbene non ci sia un corso di preparazione specifico per fare il docente, esistono molti modi per poterlo diventare. La legge prevede la possibilità di diventare insegnante anche solo con il diploma di laurea secondaria, anche senza laurea o senza aver conseguito i 24 CFU. Una possibilità che viene resa ancora più reale e concreta per gli ITP, ovvero quei docenti tecnico pratici che fungono da supporto ai docenti durante le attività laboratoriali.

Paradossalmente, la laurea triennale non concede maggiori possibilità di insegnamento, nemmeno per quanto riguarda le graduatorie delle supplenze. Tuttavia, c’è un’eccezione per quanto riguarda la laurea in Scienze dell’Educazione, L-19. Il diploma magistrale, invece, consente di insegnare se con valore di abilitazione o come diploma sperimentale ad indirizzo linguistico. Tuttavia, questo diploma deve essere stato conseguito entro l’anno 2001/2002. Possono inoltre insegnare a scuola gli studenti laureandi che sono iscritti dal terzo anno in poi, fino al quinto, del corso di Laurea in Scienze della formazione primaria.

Tuttavia, esiste un potente strumento che consente di insegnare anche senza una Laurea. Si tratta della MAD, o messa a disposizione. Nello specifico è una candidatura spontanea c che deve essere inviata alle scuole. Per potersi candidare spontaneamente presso le segreterie scolastiche serve però almeno il diploma. Ogni scuola potrai poi decidere di attingere dalla lista delle Mad in caso di carenza di insegnanti ed esaurimento delle graduatorie ufficiali. Nella maggior parte dei casi, si tratterà di supplenze di breve durata senza vincoli, ma che possono essere molto utili per accumulare punteggio in vista dell’inserimento in graduatoria. Le Mad possono essere inviate anche per le posizione del personale ATA e per l’insegnamento del sostegno.