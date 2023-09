Comprare l’auto nuova con finanziamento: tutto quello che dovete sapere per non sbagliare

Acquistare un veicolo non è un compito facile. Ma se hai intenzione di comprare un’auto nuova con finanziamento, ecco una guida completa.

Seconda voce di spesa delle famiglie, dopo l’abitazione, l’auto rappresenta un budget importante, sia al momento dell’acquisto che nel tempo (servizi, manutenzione, carburante, assicurazione). Per aiutarvi a fare il miglior acquisto possibile, vi proponiamo un focus sui criteri di selezione e sulle diverse tipologie di finanziamento oggi esistenti, per non sbagliare.

Se non hai deposito di denaro, non avrai scelta, dovrai utilizzare il credito per acquistare il tuo veicolo. Se invece si dispone di contanti, anche di una grossa somma, è consigliabile trattenerli e richiedere un finanziamento, per 3 motivi:

I tuoi soldi disponibili sul conto aumenteranno per tutta la durata del prestito.

Avrai un capitale accantonato in caso di imprevisti.

Questi soldi accantonati possono aiutarti a ottenere un prestito, anche se non sei un lavoratore dipendente (contratto a tempo determinato o autonomo per esempio).

È una garanzia per la banca.

Comprare l’auto nuova con finanziamento: la guida che ti serve per scegliere la meglio

Non possiamo offrirvi alcun consiglio se non quello di fare un confronto tra le diverse tariffe e i servizi delle diverse banche presenti sul mercato per realizzare la migliore operazione finanziaria. Questo è il punto di partenza. Successivamente si tratta di sapere se prenderete un prestito con contributo o senza contributo.

Questa scelta dipende dall’importo del veicolo che desideri acquistare, tenendo conto del tuo rapporto tra indebitamento e reddito annuo o mensile. Se siete già indebiti per un quinto dello stipendio (tasso debitorio massimo autorizzato dalla legge per le famiglie), dimenticatevi del credito. Nessuna banca ve lo concederà.

Tuttavia, è importate ricordare che dare un anticipo sul finanziamento permetterà di avere un costo del credito inferiore per l’acquisto, perché l’importo e la durata del rimborso saranno inferiori.

Non dimenticare di verificare la possibilità di accedere ai bonus statali, come quelli erogati in favore di chi acquista un veicolo elettrico o chi effettua la rottamazione di una vecchia automobile. In questo modo sarà possibile abbattere i costi di acquisto della nuova vettura.

Infine, per accedere ad un finanziamento per l’acquisto di un’auto occorre ricordare di presentare i seguenti documenti: