503 euro al mese subito | Il sussidio che aiuta chi è in difficoltà: come fare per averlo

È possibile ottenere un sussidio di 503 euro al mese da parte dello Stato. Vediamo insieme i requisiti per averlo.

In un contesto di crisi e carovita, lo Stato riconosce ad alcuni cittadini un sussidio di 503 euro al mese. In questo articolo vi spieghiamo di cosa si tratta e come ottenerlo.

Sono tante le persone in difficoltà e che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Basta solo andare a fare la spesa in un qualunque supermercato per rendersi conto di quanto siano aumentati anche i beni di prima necessità. La crisi è iniziata durante i due anni di pandemia quando, a causa delle chiusure legate al Covid, molti hanno perso il lavoro. Il conflitto bellico tra Russia e Ucraina e l’inflazione hanno fatto il resto. Il Governo Meloni, in questo primo anno di lavoro, ha messo in campo tanti bonus e persino una social card per fare la spesa. Ma a volte non bastano questi aiuti, servono misure più strutturali. Ed è in questo contesto che si inserisce il sussidio di 503 euro al mese.

Ecco come ottenere il sussidio di 503 euro al mese

I bonus possono rappresentare un valido “tampone” ma non possono essere considerati la soluzione definitiva al carovita e all’inflazione. Per aiutare chi davvero è in ginocchio servono misure strutturali in grado di restituire potere d’acquisto alle famiglie.

Il sussidio di 503 euro al mese altro non è che l’assegno sociale. Fino al 1996 si chiamava pensione sociale, poi il suo nome venne convertito in assegno sociale. Si tratta di una prestazione che non dipende dai contributi: possono ricevere l’assegno sociale anche coloro che non hanno mai versato contributi o coloro che ne hanno troppo pochi per avere diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria.

Infatti le persone anziane sono tra le più duramente colpite da questa situazione di rialzi. Un giovane può, in qualche modo cavarsela trovandosi un lavoro o, al limite, trasferendosi all’estero. Per una persona con più di 60 anni è tutto più difficile e trovare un lavoro è praticamente impossibile. Per ricevere l’assegno sociale è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

avere almeno 67 anni di età;

versare in condizioni di forti difficoltà economiche;

essere cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno;

essere residenti in Italia in modo stabile da almeno 10 anni.

Per soggiorni all’estero superiori a 29 giorni si può perdere il sussidio. Per ottenere l’assegno sociale- una volta raggiunti i 67 anni di età- si può fare richiesta attraverso il portale dell’Inps oppure facendosi aiutare da un patronato. L’assegno sociale può essere riconosciuto anche alle persone coniugate ma in questo caso verrà erogato in misura parziale. Questa prestazione è soggetta a rivalutazione e, dunque, l’importo cambia ogni anno. Per il 2023 l’importo dell’Assegno sociale corrisponde a 503,27 euro e viene corrisposto per tredici mensilità. Non prevede, invece, la quattordicesima.