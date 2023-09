Test visivo: sfida i tuoi amici e riconosci questo castello

Con ogni probabilità ti sembrerà di aver già visto questo famosissimo castello: ispirò Walt Disney che lo prese come modello per più di un film d’animazione. Dove si trova?

Un castello incantevole, davvero da sogno. Non è un caso che Walt Disney, tempo addietro, si innamorò di questo posto magico, quasi onirico, tanto da riproporlo in più di uno dei sui famosissimi e meravigliosi film d’animazione. Non solo lui lo utilizzò, in realtà: anche nell’anime dei Cavalieri dello Zodiaco fa la sua comparsa come castello di Pandora, uno dei personaggi. Diversi registi, inoltre, lo utilizzarono come set per i loro film.

Walt Disney, invece, lo fece apparire – tra gli altri – in Biancaneve e i Sette Nani, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Bosco e Rapunzel, modificandolo all’occorrenza. La domanda di oggi, però, è molto specifica e richiederà un discreto livello di cultura generale per trovare la risposta corretta. Ti chiederemo, infatti, dove è realmente ubicato questo bellissimo castello, per la precisione in quale città. Sarai in grado di rispondere correttamente?

Test: dove si trova il castello che ispirò Walt Disney?

Gioca con i tuoi amici, non dovrai essere necessariamente da solo per superare questa sfida. Se non hai la minima idea di dove possa trovarsi, osserva con attenzione l’architettura e il paesaggio circostante. Ti diamo un aiutino, che anche se dovesse sembrarti banale in realtà restringe di molto il campo: il castello si trova in Europa. Prenditi il tempo che vuoi, ma non barare! Più in basso troverai la soluzione.

Ti sveleremo subito dove si trova il castello, per cui se sei arrivato fin qui con la lettura puoi considerare chiusa la sfida. Se non sei riuscito nell’impresa non scoraggiarti, già se hai intuito la nazione che lo ospita ci sei andato molto vicino! Il castello di Neuschwanstein, questo il suo nome, fu fatto costruire da Re Ludwig II di Baviera verso la fine del XIX secolo. La Baviera è una regione della Germania, per cui se hai indovinato almeno il Paese sei stato davvero in gamba! Per essere più precisi, però, il castello si trova nella città di Schwangau, a nord del confine con l’Austria.

Questo luogo incantevole, per quanto possa essere quasi finto e da sogno, è quindi reale e si può anche visitare liberamente. Se mai dovessi trovarti in questa regione della Germania, facci un pensierino e corri a visitarlo!