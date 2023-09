Test personalità: scegli la matita che più ti attira e scopri un lato nascosto del tuo carattere

L’ultimo test della personalità ti chiede di scegliere quale matita ti attira di più. La risposta rivela un tratto nascosto del tuo carattere.

Scoprire a fondo il proprio carattere è sempre affascinante, visto che ogni individuo è sempre in continua evoluzione ed alla ricerca di sé stesso. A darvi una mano significativa in questa ricerca potrebbero esserci i test della personalità, con l’ultimo di questi che ti chiede quale matita tra quelle in figura ti attira di più. Le risposte ti faranno scoprire tratti nascosti della tua persona.

In rete sono sempre più famosi i test della personalità pronti a farci comprendere meglio come siamo realmente. Questi quiz sono diventati sempre più famosi in rete al punto che sono diversi gli utenti che decidono di affrontarli ogni giorno. L’obiettivo come sempre è quello di scoprire qualcosa di più sulla propria persona. Inoltre l’ultimo di questi è in perfetto tema con il rientro a scuola dei milioni di studenti italiani. Infatti dovrai solamente scegliere una matita e scoprirai la risposta che aspettavi da tempo.

Test della personalità, scegli una di queste matite: capirai di più su te stesso

L’ultimo test della personalità apparso in rete ti chiede di scegliere una di queste sei matite, tutte di colore differente. Infatti troveremo l’arancione, il viola, la gialla, la rosa, la verde ed infine quella blu. Per svolgere questo test non dovrai fare altro che farti guidare dall’istinto e senza pensarci troppo dovrai comunicare la tua scelta. Se già hai le idee chiare andiamo a scoprire le risposte che stavi cercando.

Matita Arancione – Chi l’ha scelta è una persona molto creativa dotata di grande immaginazione e pronta a raggiungere traguardi incredibile. La tua energia è l tratto nascosto del tuo carattere e soprattutto conquista tutti coloro con cui interagisci.

Matita Viola – Se questa è stata l’opzione scelta da te significa che sei una persona molto curiosa. Sei pronto ad imparare cose nuove e non sei disposto a mollare subito la presa, ma soprattutto le delusioni non ti portano a lamentare. Per te ripartire è un’opportunità da cogliere.

Matita Gialla – Ti distingui dagli altri per una personalità esplosiva e sei in grado di affrontare con grande entusiasmo tutte le sfide. Rispetto agli altri sei multitasking e sei in grado di fare più cose contemporaneamente.

Matita Rosa – Rispetto agli altri sei una persona calorosa e dai affetto a tutte le persone che si trovano vicino a te. Solare, ami passare del tempo con le persone a cui tieni veramente.

Matita Verde – Anche tu sei in grado di distaccarti dagli altri per la tua creatività e con molte probabilità ami attivià come scrivere, dipingere, leggere. Sempre alla ricerca di nuove esperienze, non riesci a stare fermo in un posto per troppo tempo.

Matita Blu – Chi invece ha fatto questa scelta è sicuro una persona indipendente. Ami fare tutto da te senza chiedere l’aiuto di nessuno. Proprio per questo esprimere le tue idee è fondamentale, anche a costo di rovinare i rapporti con le persone che vuoi bene.

Si chiude qui l’ultimo test della personalità. Se vi è piaciuto vi invitiamo tutti a rimanere sintonizzati sul nostro sito, dove potrete trovare altri quiz del genere.