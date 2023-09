Oroscopo degli Angeli custodi, i segni più fortunati di ottobre 2023: sembra ci siano tanti soldi in arrivo

Il mese di ottobre, secondo l’Oroscopo, sarà particolarmente fortunato per le persone nate sotto questi segni. Ecco di chi si tratta.

Buone notizie in arrivo per le persone nate sotto questi segni, perché il decimo mese dell’anno in corso potrebbe rivelarsi particolarmente positivo per loro. Ecco chi sarà baciato dalla dea bendata.

Lavoro, famiglia, impegni quotidiani e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare, che non stupisce il fatto che tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiano sperato di poter dare finalmente una svolta. Il tutto, magari, grazie ad una bella vincita ad uno dei tanti giochi disponibili, come Superenalotto e Gratta e Vinci. Tanti, in effetti, sono coloro che tentano puntualmente la fortuna.

Da qui la decisione di volgere un occhio di riguardo all’Oroscopo, con la speranza di sapere se un determinato periodo sia più o meno positivo. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che giungono buono notizie per coloro nati sotto questi segni, perché ottobre potrebbe rivelarsi particolarmente positivo per loro. Ecco chi sarà, molto probabilmente, baciato dalla dea bendata.

Oroscopo, sono questi i segni più fortunati di ottobre 2023: ecco di chi si tratta

A differenza di quanto in molti possano pensare, non esiste solamente l’Oroscopo tradizionale, con i suoi dodici segni. Ve ne sono, infatti, anche di altri tipi, come ad esempio quello degli angeli custodi. A tal proposito interesserà sapere che si ritiene che ad ogni segno dello Zodiaco possa essere associato un arcangelo di riferimento. Ebbene, stando a tale Oroscopo, sembra che il decimo mese dell’anno in corso si rivelerà particolarmente proficuo per i seguenti segni:

Leone . Le persone nate sotto questo segno vivranno un mese di ottobre all’insegna del successo. Questo perché potranno contare su Michele che aiuterà loro ad allontanare qualsiasi tipo di negatività.

. Le persone nate sotto questo segno vivranno un mese di ottobre all’insegna del successo. Questo perché potranno contare su Michele che aiuterà loro ad allontanare qualsiasi tipo di negatività. Sagittario . Il decimo mese dell’anno in corso sarà particolarmente positivo anche per le persone del Sagittario. Queste saranno aiutate da Zadckiel che le guiderà e permetterà loro di fare le scelte giuste.

. Il decimo mese dell’anno in corso sarà particolarmente positivo anche per le persone del Sagittario. Queste saranno aiutate da Zadckiel che le guiderà e permetterà loro di fare le scelte giuste. Pesci. Asariel spingerà le persone nate sotto il segno dei Pesci a mettersi in gioco. In questo modo potranno portare casa un bel po’ di soddisfazioni e, perché no, anche denaro.

Leone, Sagittario e Pesci, quindi, saranno i segni più fortunati nel corso del mese di ottobre. Questo, ovviamente, non vuol dire che tutte le persone appartenenti ai segni prima citati saranno baciati dalla fortuna. Il consiglio, pertanto, è di non esagerare e giocare solamente cifre che non comportino gravi conseguenze nel caso in cui, ad esempio, non si riesca a vincere.