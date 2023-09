Malfunzionamento bancomat: ecco cosa fare nell’immediato

Il bancomat è senza dubbio una comodità per tutti noi, ma cosa fare se andiamo incontro a un suo inaspettato malfunzionamento? Ecco come comportarci.

Nonostante le tecnologie ormai sempre più avanzate e pensare proprio per rendere il nostro quotidiano il più semplice, veloce e immediato possibile, non si può mai escludere la possibilità di andare incontro a un ostacolo.

In particolare, una delle preoccupazioni più diffuse quando si parla dei propri risparmi e di eventuali pagamenti o prelievi da effettuare, riguarda proprio il bancomat e il suo utilizzo.

Cosa succede, infatti, se per pur caso ci troviamo davanti a un malfunzionamento a seguito di una nostra operazione? Scopriamo insieme come dobbiamo comportarci in questo caso.

Bancomat, come comportarci in caso di malfunzionamento

Come prima cosa è bene specificare che, in realtà, non si tratta di una possibilità poi così rara o impossibile come ci piacerebbe poter pensare. L’eventualità di andare incontro a un malfunzionamento del bancomat proprio mentre noi lo usiamo, infatti, è molto più diffusa di quanto pensiamo e anzi sicuramente è capitato a noi almeno una volta o a qualcuno che conosciamo. In questi casi, dunque, il segreto sta proprio nell’agire in modo tempestivo e, soprattutto, nel non farsi prendere dal panico. Una soluzione c’è ed è, anzi, proprio a portata di mano.

Le casistiche a cui possiamo andare incontro, in caso di malfunzionamento del bancomat, possono essere varie e anche molto differenti. Come ad esempio la possibilità in cui non ci venga erogata la giusta somma che abbiamo richiesto: in questo caso, come prima cosa dobbiamo subito chiedere l’estratto conto così da poter visionare la nostra lista movimenti. E, con tutti i documenti alla mano, recarsi alla propria banca per poter segnalare l’errore in questione. Un’altra situazione, invece, prevede un errore in quelli che sono i soldi scalati a seguito di una nostra operazione.

Mettiamo caso, infatti, che a seguito di un prelievo e della visione dell’estratto conto, ci rendiamo conto che in realtà sono stati contabilizzati dei movimenti inferiori rispetto a quelli che abbiamo effettuato. Cosa possiamo fare? Come prima cosa, stampate subito la ricevuta del prelievo in questione, così da poterla far visionare alla vostra banca. In secondo luogo, rivolgetevi proprio al vostro consulente, sarà lui a doversi occupare di tutte le pratiche. Per finire, se invece non ci vengono erogati i soldi potremmo essere davanti a un possibile guasto tecnico. Non vi resta che recarvi presso la vostra banca e farlo subito presente.