Lotto, dopo aver sognato la madre trionfa con un incredibile terno

Un’altra giocata da sogno, stavolta protagonista è il lotto che regala una grandissima soddisfazione alla fortunata di turno.

Una grandissima soddisfazione arrivata dopo un evento davvero speciale. Protagonista una giocatrice di Forlì. Proprio nella stessa città, in pieno centro storico, presso la tabaccheria Bassi di via Regnoli, gestita da Claudia Varani e da suo marito Carlo Severi, è arrivata la grande gioia.

La fortunata in questione ha centrato un terno al Lotto davvero incredibile. La vincita, di tutto rispetto, 6mila euro, è arrivata, cosi come anticipato dopo un preciso evento capitato alla stessa giocatrice. Il tutto è svelato direttamente dalla titolare della tabaccheria, la signora Varani.

Lotto: l’incredibile successo non è il primo per la fortunata tabaccheria

“La signora – spiega la titolare – si è presentata in tabaccheria dicendo di aver sognato la mamma, ancora viva, e che ogni qualvolta che le appare in sogno le porta fortuna. Così mi ha chiesto qualche consiglio su che numero giocare, suggerendole la data di nascita della mamma e la città dove è nata come ruota”.

I numeri fortunati in questo caso sono stati i seguenti: 1-3-49. La giocata era per la ruota di Torino e per tutte le altre ruote. “Era decisamente felice”, ha concluso la signora Varani, che poi ha a nuovamente dichiarato: “Ci piace ascoltare le persone che vengono qui, si crea un rapporto e quando ci raccontano un sogno proviamo a interpretarlo e a suggerire qualche numero”.

Nella tabaccheria in questione l’ultima vincita, prima di quella realizzata nei giorni scorsi, risaliva ai 2mila euro vinti sempre al lotto lo scorso anno. Nel 2022, invece, un’altra vincita da poco più di 5mila euro avevo visto centrata un altro terno sulla ruota però di Firenze. “Questa è una storica tabaccheria – continua la titolare – presente da oltre cinquant’anni, in passato gestita dai miei genitori Dal 2012 ci sono io dietro al bancone e abbiamo avuto diverse vincite al Superenalotto e Lotto”.

Il gioco, insomma, ancora una volta fa sognare gli italiani. Stavolta protagonista è il Lotto. Una vincita assolutamente significativa che regalerà di certo momenti indimenticabili alla fortunata di turno. Il sogno della madre, la giocata e poi la gioia di aver centrato, per una volta, il terno, magari tanto atteso.