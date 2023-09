Falco Nathan Briatore, quanto costa la retta annuale della (prestigiosa) scuola: cifra choc

La scuola è iniziata anche per Nathan Falco. Ma quanto costa la retta per frequentare l’istituto in questione?

Il nome di Nathan Falco è noto a molti al punto che tutti sono a conoscenza del fatto che per lui, i genitori, non badano a spese nemmeno per quanto riguarda la scuola. Infatti, l’istituto che frequenta è uno dei più costosi dell’Europa intera.

In questo periodo molti sono gli italiani che hanno salutato per sempre il periodo estivo per dedicarsi ad un nuovo anno scolastico. Stessa cosa è quella che è caduta al figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci il quale è tornato di nuovo tra i banchi di scuola. Il suo nuovo anno scolastico però ha inizio all’interno di un istituto accademico decisamente molto esclusivo, la cui retta è da capogiro.

Quanto costa la retta scolastica per Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore per il figlio Nathan Falco hanno scelto una delle scuole più prestigiose che si trova in Europa, The International School of Monaco.

Istituti del genere non sono mai scelti dalle classi medie poiché la retta annuale è pari a €3000. Il ragazzo di 13 anni, ha trascorso l’estate insieme alla sua famiglia e alla sorella, Leni Klum, e adesso è pronto per affrontare con molta energia il primo giorno di scuola. Le foto che lo hanno immortalato vedono la madre di Elisabetta al suo fianco nel momento in cui sta per iniziare questo nuovo anno scolastico. Degli scarti che si sono diffusi nel giro di poche ore.

È questo insomma un vero e proprio evento social che la stessa Gregoraci ha deciso di condividere sul suo profilo, andando ad augurare al piccolo un inizio perfetto di questa nuova avventura. Dopo alcune ore ha reso pubblico un’ennesima foto in cui il figlio la solleva da terra dimostrando a tutti che ormai non è più un bambino.

Di sicuro l’istituto che i genitori di Nathan Falco hanno scelto per la sua istruzione, è uno dei più ambiti nel mondo intero. Si tratta di una scuola che accoglie studenti a partire da 3 anni fino a 18 anni e le cui spese partono da un minimo di €10.000 fino ad un massimo di €30.000 all’anno.

I genitori di Nathan Falco hanno già rivelato quali sono i progetti scolastici che lo interesseranno, affermando che, dopo aver concluso il percorso presso la International School of Monaco, dovrebbe iniziare la frequentazione all’interno di un collegio in Svizzera. Per il momento però non c’è nulla di obbligatorio anche se sembra che papà Briatore abbia fatto per lui le scelte migliori, andando ad assicurargli il massimo dell’istruzione.