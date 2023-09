Test personalità: scegli la matita che più ti attira e scopri un lato nascosto del tuo carattere

Pensi che una matita sia solo una matita? Molto probabilmente ti devi ricredere perché questo piccolo oggetto può nascondere molto più.

Qual è uno dei primi ricordi che associate alla vostra infanzia? Molto probabilmente vi rivedete piccolini mentre agguantate delle matite colorate e provate a tracciare dei segni irregolari su fogli di carta. Le matite, infatti, sono uno dei primi strumenti che entrano in contatto con i bambini ma non sono semplici strumenti per colorare, sono uno specchio per emozioni e pensieri.

Infatti, riescono a rendere tangibili sensazioni e momenti dello sviluppo che i bambini non possono manifestare in altro modo. Sono anche la prima porta in cui ci si affaccia per quanto riguarda il concetto di creatività e di scoperta di sé. Proprio per questo, il test di oggi si basa sulle matite e su quello che può rappresentare la tua scelta.

Scegli la tua matita preferita e scopri chi sei

Proprio come da bambini, le matite servono ad esprimere sé stessi, anche adesso la scelta che farai potrà darti delle indicazioni riguardo al tuo io interiore. Osserva le matite presenti nell’immagine e scegli il colore che più ti attrae. Hai scelto la matita arancione? In questo caso è molto probabile che tu sia una persona creativa dotata di grande immaginazione. Hai dei sogni da realizzare e non smetti mai di lavorare per essi. Sei anche una persona molto energetica riesci a trasmettere questa energia anche a chi ti sta intorno.

Che dire invece della matita gialla? Evidentemente sei una persona gioiosa ed esplosiva. Affronti tutto con grande entusiasmo sia che si tratta di cose belle sia di cose brutte, infatti, anche davanti alle difficoltà, trovi sempre la soluzione migliore senza lasciarti sopraffare dall’ansia e dallo stress. Ti piace invece la matita blu? Questo dice di te che sei una persona molto indipendente non ami stare in compagnia e preferisci risolvere i tuoi problemi da solo. Quando sei con gli altri non riesci a tenere sotto controllo i tuoi pensieri e devi dire sempre quello che pensi, anche a costo di rovinare amicizie.

Se hai optato per la matita viola vuol dire che sei una persona molto curiosa, hai sempre bisogno di nuove cose da fare è da imparare. Se c’è una cosa che vuoi raggiungere non molli mai e anche se ti arrivano delle delusioni sei sempre pronto a ripartire senza scoraggiarti. La matita rosa, invece? Molto probabilmente sei una persona romantica che riesce a dare molto affetto alle persone che ha accanto. Sei anche molto solare e ami passare il tempo in compagnia degli amici sei il perfetto migliore amico.

Infine, è rimasta la matita verde. Nel caso in cui tu abbia scelto questa matita è probabile che ti riveli come una persona amante dell’arte e della natura. Ti piace scrivere, leggere, dipingere e imparare sempre nuovi hobby. Ti piace anche l’avventura e non riesci a stare fermo in un posto per troppo tempo, preferisci viaggiare in continuazione.

Speriamo che il test ti sia piaciuto e che tu abbia trovato riscontro delle tue scelte, ricordati sempre di rimanere in contatto col tuo bambino interiore ed esprimere te stesso.