Squadre Serie A, chi spende di più in stipendi: la classifica 2023/2024

Quali sono le squadre di Serie A che spendono di più in stipendi? Ecco la classifica aggiornata dell’anno sportivo 2023/2024.

Il campionato di Serie A è partito col botto, e il calciomercato ha stravolto le rose di alcune squadre. Alcune di esse, infatti, hanno visto stravolgere la propria rosa con cessioni eccellenti e puntando su nuovi acquisti, rifondando quasi completamente. È il caso, ad esempio, del Milan, che sulla scia di quanto fatto dai Campioni di Italia del Napoli, hanno stravolto la squadra. La squadra dell’ex Mister Spalletti, ora allenata da Rudi Garcia, lo scorso anno ha ceduto pedine importantissime, acquistandone altre alle prime armi col campionato italiano.

Il risultato è stato strabiliante, stracciando di fatto il campionato vincendolo con qualche giornata di anticipo, ma di già da gennaio era chiaro che ormai la competizione era segnata. Tutte le squadre però, che si vinca lo Scudetto, o che ci si salvi, devono fare letteralmente i conti con il bilancio, e gli stipendi dei calciatori da pagare. Ma quali sono le squadre che, nella stagione 2023/2024, sono sul podio tra quelle che spendono di più in assoluto per la propria rosa?

Chi ha il monte ingaggi più alto della Serie A?

Il massimo campionato di calcio italiano ha riacquistato grande ribalta sul panorama europeo. In particolare, grazie all’ultimo Scudetto vinto dal Napoli, che dopo 33 anni di attesa, ha riacceso gli animi anche nei più romantici che si erano allontanati un po’ da questo sport. In questa sessione di calcio mercato se ne sono sentite davvero di tutti i colori: calciatori anche giovani, con una carriera davanti a loro, hanno scelto le sirene arabe ultramilionarie e abbandonare le maggiori competizioni nazionali.

Alcuni di essi sono andati via anche dal campionato italiano, altre società invece sono riusciti a resistere agli attacchi degli sceicchi sauditi. Ovviamente, in alcuni casi, per trattenere dei calciatori le società hanno dovuto rinnovare contratti pagandoli a peso d’oro, alzando notevolmente la media del tetto ingaggi del campionato. Ma quali sono gli stipendi più pagati della serie A? Quali sono le squadre che si piazzano sul podio delle più spendaccione?

Chi spende di più in stipendi?

Alcuni grandi club hanno dovuto riguardare la situazione degli stipendi in casa propria: motivo per il quale ci sono state cessioni eccellenti. A Milano, che sia sponda Milan e Inter, alcuni calciatori sono stati ceduti alleggerendo notevolmente il monte ingaggi. Ma sono sul podio per essere le più spendaccione in serie A? Qual è la classifica delle squadre col monte ingaggi più alto? Tra i primi posti si piazza sicuramente la Juventus, insieme alle milanesi, con il tetto degli stipendi più alto.

Infatti, lo stipendio loro della punta Dusan Vlahovic, corrisponde al più alto della serie A. Alex Sandro e l’altro compagno, il portiere Wojciech Szczęsny, seguono a ruota. Ma il caso Pogba, attualmente sospeso per doping, potrebbe notevolmente far abbassare il tetto ingaggio in caso di sospensione dello stipendio. Fuori dai primi posti è il Napoli Campione d’Italia che, con la sua scelta “green”, sostenibile, è riuscita a stravincere un titolo mantenendo un tetto ingaggi relativamente basso. Sulla stessa scia, la sorpresa Atalanta sta provando ad insediare le grandi sorelle del campionato. Che il monte ingaggi basso possa ancora una volta essere la sorpresa del campionato? È tutto da scoprire.