Estrazione milionaria, sogna il vincitore: “Adesso tutto per i miei figli”

Il fortunato neo milionario è impiegato presso una attività di famiglia, sposato con due figli. Proprio a loro, l’uomo ha di fatto dedicato la vittoria, dichiarando che ancora una volta, sarà per loro tutto quello verrà. “ Un genitore è per sempre . Anche quando i figli crescono, continuiamo a preoccuparci per il loro futuro, impegnandoci al massimo per garantire loro la serenità!”, queste le parole del vincitore.

Un 5+1 da favola che ha regalato al fortunato in questione, la bellezza di quasi 1.5 milioni di euro. La giocata vincente è stata effettuata presso una ricevitoria Sisal situata in Viale Benvenuto Tisi Da Cristofaro, 28 a Rovigo. La combinazione vincente, in questo caso è stata la seguente: 3, 14, 23, 41, 43 + Euronumeri 2, 6 .

Si vince e si vince più che mai bene, verrebbe da dire. Quello che è successo nel nostro paese di recente ha davvero dell’incredibile. Una vincita davvero incredible che ha cambiato per sempre la vita del fortunato vincitore. Il concorso in questione è l’Eurojackpot, la lotteria europea che fa sognare milioni e milioni di cittadini europei.

“Quando ho scoperto della vincita – continua il fortunato di Rovigo – la mia vita è cambiata perché ho realizzato che da quel momento ero divento davvero ricco. Vincere è stata una gioia indescrivibile e un’emozione così forte che ho rischiato l’infarto. Il cuore sembrava scoppiare, inarrestabile”. I soldi della vincita, andranno utilizzati in parte per l’estinzione dei mutui dei propri figli. La casa è il punto di partenza per garantire la serenità, ha poi spiegato l’uomo.

“Il denaro è utile – conclude il nuovo milionario italiano – quando si hanno progetti di valore da realizzare. Poter garantire una sicurezza economica alla mia famiglia, mi rende felice e questo è per me il miglior investimento”. Qualcosa di incredibile è davvero accaduto in quel di Rovigo. Una giocata fortunata che ha spalancato alla famiglia del fortunato di turno le porte della serenità, almeno per quel che riguarda la sfera economica. Il gioco da speranza, certo, e qualche volta anche una ragione per essere davvero felici.