Google aiuta gli utenti con una potente novità a livello gestionale di Calendar e Gmail

Google è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni. La sua grandissima ascesa gli ha permesso di portare sempre più servizi per i suoi utenti. Tra questi rientrano Calendar e Gmail protagonisti di recente di alcune novità a livello gestionale molto interessanti.

Sia Google Calendar che Gmail sono due servizi utilizzatissimi dell’azienda di Mountain View. Dato l’alto numero di utenti che fanno ricorso a questi due prodotti il team di sviluppo si è concentrato sul miglioramento di ambo i servizi. Quanto implementato potrebbe rendere la vita più semplice di chi li utilizza. Cerchiamo di conoscere tutti i dettagli di queste novità.

Novità per Calendar e Gmail: come Google vuole aiutare gli utenti

Calendar e Gmail di Google sono due servizi molto utili. Il primo ci aiuta ad organizzare tutti gli appuntamenti così da non dimenticare nulla. Il secondo è una casella di posta elettronica dove possiamo ricevere e inviare tutte le comunicazioni del caso. Su questi prodotti si è concentrato il team Google, ecco in che modo:

Su Google Calendar è stata implementata una novità che aiuta decisamente gli utenti. Il team di lavoro ha deciso di aggiungere una funzione in cui si nascondono le attività svolte dalla visualizzazione del calendario. Di recente alcuni utenti hanno notato un pop-up nell’app che informava di questo cambiamento. Gli sviluppatori hanno pensato ad una funzione chiamata “Mostra attività completate” nelle impostazioni dell’applicazione. In questo modo si potrà scegliere se tornare alla vecchia schermata o meno ;

Per quanto riguarda Gmail, gli sviluppatori hanno aggiunto all'app Android un'opzione disponibile sulla versione web. Stiamo parlando della possibilità di selezionare tutte l'e-mail in una volta sola. Grazie a questa funzione gli utenti che utilizzano Gmail da Google potranno selezionare un massimo di 50 e-mail nello stesso momento. Questo numero non è casuale dato che si tratta del quantitativo massimo memorizzato dall'applicazione nella cache. Per il momento non si ha certezza su quando la funzionalità sarà disponibile per tutti.

Entrambe le novità quindi sono destinate a rendere il lavoro degli utenti decisamente più semplice. Il team di casa Google però non smette mai di lavorare come dimostra un possibile cambiamento che riguarda Google Maps. Questo ha sorpreso tutti gli utenti dato che si tocca un aspetto storico dell’applicazione. Insomma pare che l’azienda di Mountain View stia facendo un ulteriore passo in avanti per consolidare il suo primato.