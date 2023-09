È un vero e proprio SUV, ma costa davvero pochissimo: la rivoluzione del mercato automobilistico | Da non farselo scappare

Volete cambiare macchina? C’è un nuovo SUV che costa pochissimo, si tratta di una rivoluzione per il mercato automobilistico.

Il mercato dell’automotive negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, e non sembra volersi fermare. Le grandi aziende produttrici di tutto il mondo si stanno infatti dando battaglia a suon di veicoli sempre più all’avanguardia e che puntano su design e caratteristiche tecniche in maniera importante. E infatti stiamo assistendo al lancio di nuovi modelli con consumi ridotti, potenza aumentata e tecnologia di bordo per ogni esigenza.

Inutile dire come l’elettronica abbia avuto un impatto fondamentale su questo settore. Basti pensare ai sistemi di infotainment di ultima generazione o alla trazione elettrica. Tra le tipologie di auto che continuano ad essere maggiormente richieste, ci sono i SUV. Sognate di acquistare uno ma non volete spendere troppo? C’è un nuovo modello che promette di rivoluzionare il settore! Costa come una city car ma ha tutte le caratteristiche di un fuoristrada.

Un SUV che costa come una citycar: approfitta ora dell’offerta

Siamo di fronte a quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per il settore dell’automotive. Avreste mai pensato di poter acquistare un SUV pagandolo come una citycar? A quanto pare, ora è possibile!

Il marchio Dr. Automobiles ha infatti deciso di lanciare un nuovo veicolo che ha tutti i vantaggi di un SUV ma costa meno di una normale citycar. Stiamo parlando del DR Evo 3, con interni realizzati in ecopelle e bagagliaio spazioso per contenere tutto ciò che dovete portare con voi. Compatto e semplice da guidare, è stato pensato per avere un design “da tutti i giorni”.

Lungo 4,13 metri e largo 1,6 metri, il SUV in questione può vantare un ottimo motore quattro cilindri da 1499 di cilindrata. Con velocità massima pari a 170 km/h. Ci sono due versioni, una a benzina e una a metano. A seconda delle esigenze di ogni singolo consumatore. Ma passiamo al punto forte, ossia il prezzo. Come spiegato dal marchio italo-cinese, potete portarvi a casa questo SUV di ultima generazione a meno di 15.000 euro! Una cifra da tenere bene a mente, considerando che di norma veicoli di questo tipo superano facilmente i 30-35.000 euro. E non dovrete rinunciare a nulla, in quanto il DR Evo 3 può vantare motore di ultima generazione, il meglio della tecnologia di bordo e un design bello da vedere e comodo per girare ogni giorno in città.