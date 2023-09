Se noti qualcosa di strano in Hotel o in Airbnb, probabilmente ti stanno spiando: come scovare le telecamere

Occhio alle stanze degli hotel e agli Airbnb, potrebbero starvi spiando! Ecco come scovare subito le telecamere nascoste

State organizzando un nuovo viaggio? Magari anche solo un weekend fuori porta? Allora ci sono alcune cose che fareste bene a tenere in considerazione. Innanzitutto dovete scegliere che tipo di viaggio volete fare. C’è chi ancora non riesce a dire addio al mare e vuole concedersi la spiaggia, chi invece è alla ricerca della frescura e del contatto con la natura che solo la montagna può dare. E infine, chi vuole immergersi nella cultura in città d’arte.

Una volta aver scelto la località, bisogna scegliere il mezzo di trasporto e infine l’alloggio. Grazie a servizi come Booking e Airbnb, trovare un hotel o un appartamento a prezzo d’occasione è molto semplice. Bisogna però stare molto attenti, perché negli ultimi tempi stanno emergendo segnalazioni piuttosto particolari. Può infatti capitare che ci siano telecamere nascoste che vi stanno spiando. Se non volete correre questo rischio, ecco alcuni trucchetti per scovare subito eventuali dispositivi di ripresa video occultati dagli host.

Telecamere nascoste in hotel o su Airbnb: ecco come scovarle subito

Avete notato qualcosa di strano nella camera d’hotel o nell’Airbnb nel quale avete deciso di soggiornare? Allora state attenti, perché potrebbero esserci delle telecamere nascoste che vi stanno spiando per verificare che ogni comportamento sia in linea con le regole della casa. Ci sono alcuni trucchetti che potrebbero tornarvi utili per scovarle subito e poi ricorrere a segnalazioni presso gli enti dedicati.

La prima cosa da fare è ispezionare attentamente la camera, controllando i soffitti, gli specchi, le lampade e gli armadi. Se ci sono piccoli fori o lenti, potrebbe trattarsi di telecamere nascoste. Esistono anche dei rilevatori che sono dispositivi specializzati in grado di individuare eventuali segnali radio o video delle telecamere.

Se non volete acquistarne uno, utilizzate la luce infrarossi impostando il vostro smartphone sulla modalità notturna. Così facendo, noterete subito se ci sono delle luci invisibili all’occhio umano che solitamente stanno ad indicare la presenza di telecamere nascoste. Occhio poi agli angoli morti, come gli spazi tra gli oggetto i dietro i mobili. Per eccellenza i punti dove di solito gli host installano dispositivi di ripresa. Infine, vi consigliamo alcune app specializzate per smartphone come Hidden Spy Camera Detector e Hidden Camera Detector and Locator. Così non correrete più alcun rischio e sarete sempre sicuri.