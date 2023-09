Questo grande bonus può essere chiesto solo un’ultima volta: giorno e orari da ricordare

Una nuova (ultima) possibilità per ottenere un bonus preziosissimo. Ecco il giorno in cui inoltrare la richiesta: bisognerà essere velocissimi.

In campagna elettorale, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aveva spesso dichiarato la propria contrarierà alla politica dei bonus, considerandola mero assistenzialismo. Giunta al Governo del Paese, però, ha dovuto fare i conti con la grave situazione economica dell’Italia e, da qui, la nascita di numerosi bonus per aiutare gli italiani più indigenti. Oppure la conferma di pregressi sussidi: questo, per esempio, è importantissimo e potrà essere prorogato solo un’ultima volta.

Il nostro Paese, infatti, vive una crisi inflattiva come se ne ricordano in epoca recente. I rincari hanno colpito sostanzialmente ogni settore, erodendo il potere d’acquisto degli italiani. Dall’energia, con le bollette di luce e gas sempre più care, al materiale scolastico, ora che si sta per tornare in aula.

Per questo il Governo ha già istituito alcuni bonus come quello dei 382 euro per permettere alle famiglie di fare la spesa e sta pensando di intervenire in altri settori, come quello dei carburanti, con diesel e benzina ormai costantemente sopra i due euro al litro.

Il rinnovo del bonus: c’è il click day

Oggi sappiamo che esiste una nuova (ultima) possibilità per ottenere il voucher del Bonus Trasporti 2023 e lo si potrà avere aderendo a un click day che sta per arrivare. Il bonus permette di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

Una misura che, fin da quando è stata istituita, è nata con la ratio di sostenere chi non può permettersi la possibilità di pagare un abbonamento a prezzo pieno, ma anche con la necessità di aiutare l’ambiente e incoraggiare l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Il Bonus Trasporti 2023 può essere richiesto dalle persone fisiche che presentano un reddito non superiore a 20mila euro annui. Una platea molto più limitata di beneficiari rispetto a quella dello scorso anno, quando il limite del reddito era fissato a 35mila euro.

La data da segnare sul calendario, dunque, è quella di domenica 1 ottobre, giorno del click day, quando sarà possibile, a partire dalle 8, inoltrare la propria richiesta. E bisognerà essere molto veloci, dato che i fondi del bonus saranno assegnati in ordine cronologico. Il portale su cui collegarsi rimarrà attivo fino all’esaurimento dei fondi.