Netflix assume: il lavoro da casa che ti permette di guadagnare un ottimo stipendio

Netflix è pronta ad assumere, con i futuri dipendenti che potranno lavorare direttamente da casa. Anche lo stipendio è ottimo: i dettagli.

La piattaforma streaming più famosa al mondo, Netflix, è pronta a far partire le assunzioni. Infatti tutti adesso potranno collaborare col colosso di Reed Hastings, grazie ad un’offerta di lavoro che ti permetterà di lavorare anche da casa Lo stipendio sembra più che soddisfacente, andiamo quindi a vedere tutti i dettagli a riguardo.

Sono diversi i lavori del futuro che tendono a favorire i più giovani pronti ad intraprendere una carriera lavorativa di successo. Infatti ad oggi il concetto di lavoro è cambiato tantissimo e la società moderna è in continuo sviluppo con la creazione di nuovi impieghi che spesso nascono proprio nel settore dell’intrattenimento. Tra le aziende più attive in tal senso troviamo sicuramente Netflix, leader dello streaming video online.

Adesso da Reed Hastings sono partite anche le nuove assunzioni. Infatti adesso sarà possibile lavorare a stretto contatto con film, serie tv e cartoni del servizio in abbonamento. Dalla sua nascita nel 1997, Netflix è riuscita a crescere a dismisura al punto che durante la pandemia ha fatto registrare un boom di iscritti. La piattaforma infatti è riuscita a raggiungere i 180 milioni di utenti in tutto il mondo. Adesso si sono aperte delle posizione lavorative, andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Netflix assume, diverse posizioni aperte: i requisiti richiesti

Il colosso dell’intrattenimento è tra le aziende più ricche al mondo ed adesso è pronta ad assumere del personale. Inoltre da quando ha introdotto l’intelligenza ai suoi servizi, l’azienda è riuscita ad ottimizzare i suoi successi raggiungendo una qualità mai vista prima. Infatti adesso è possibile analizzare i profili dei vari utenti andando ad offrire degli algoritmi in grado di trasmettere contenuti vicini ai loro gusti. Proprio per migliorare questo strumento verranno assunti nuovi lavoratori.

Infatti Netflix è alla ricerca di tecnici specializzati in intelligenza artificiale, in modo da poter lavorare in maniera precisa all’algoritmo. Ma questa non è l’unica posizione aperta, visto che l’azienda è anche alla ricerca di un product manager, vale a dire quegli ingegneri che si occupano della realizzazione dei software e di responsabili tecnici in diversi settore. Ad oggi la sede che ricerca maggior personale è quella di Los Angeles.

L’unica cosa che dovrete fare è inviare il Curriculum Vitae internazionale, in cui l’unico requisito è il diploma di scuola secondaria o titolo alternativo come ad esempio degli stage in tecnologia ed informatica. Con Netflix c’è la concreta possibilità di guadagnare fino a 300mila euro l’anno.

Inoltre il colosso permette anche di inviare le candidature spontanee consultando le varie richieste di compilare un format apposito a cui sarà possibile allegare il CV. Per essere sempre aggiornato sulle posizioni aperte sarà possibile consultare il sito ufficiale della piattaforma, pronta ad aggiungerne di nuove ogni giorno.