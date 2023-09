I 4 peggiori alimenti da dare ai tuoi figli per colazione: di sicuro li avrai acquistati anche tu

La colazione dei figli può essere intaccata da 4 alimenti molto comuni e decisamente acquistati: ecco quali vanno evitati.

Per i bambini la colazione è fondamentale per accogliere il carico di energia utile per affrontare la giornata. Spesso però ci si trova davanti ad alimenti che non sono propriamente positivi per l’organismo. Questi infatti non forniscono tutto quello che promettono sulla confezione.

L’alimentazione è un aspetto essenziale nella vita di ogni persona. Viste le tante opzioni a disposizione bisogna stare attenti a cosa si porta a tavola. Ad esempio per i bambini sono 4 gli alimenti a non essere del tutto utili. Questi infatti risultano poco efficaci e per alcuni esperti sono i peggiori da dare.

Ogni genitore avrà comprato almeno uno di questi prodotti con l’idea che facessero bene ai bambini. Questo concetto è stato smentito dal nutrizionista Giulio Rossi con un video dedicato postato sulla sua pagina Instagram. Entriamo nel merito per capire quali sono i prodotti alimentari da evitare e per quale motivo bisogna stare attenti.

I 4 alimenti da non dare ai figli durante la colazione

Ogni genitore vuole regalare ai propri figli una colazione composta da alimenti sani e salutari. Al supermercato si tende e mettere nel carrello alcuni prodotti comuni, senza guardare l’etichetta. Questo atteggiamento è errato dato che bisogna stare sempre attenti alla quantità di zuccheri presenti. Nello specifico secondo il nutrizionista Giulio Rossi sarebbero 4 gli alimenti peggiori per i nostri figli, questi sono:

Nesquik : questo prodotto è venduto come alimento nutriente grazie alle vitamine addizionate e un gusto incredibile. Nella sua composizione però troviamo una grande quantità di zucchero macchiato di cacao magro ;

: questo prodotto è venduto come alimento nutriente grazie alle vitamine addizionate e un gusto incredibile. Nella sua composizione però troviamo una ; Cereali da colazione estrusi o soffiati : anche questi alimenti segnalano vitamine e minerali aggiunti ma anche qui c’è tanto zucchero . Lo ritroviamo sottoforma di sciroppi, amidi e destrosi;

o : anche questi alimenti segnalano vitamine e minerali aggiunti ma . Lo ritroviamo sottoforma di sciroppi, amidi e destrosi; Bevande vegetali : qui dobbiamo fare attenzione a quelle di riso e d’avena . Queste bevande altro non sono che un composto formato da acqua, oli vegetali e zucchero. L’unica eccezione è rappresentata dalla bevanda vegetale di soia;

: qui dobbiamo fare attenzione a quelle di . Queste bevande altro non sono che un composto formato da acqua, oli vegetali e zucchero. L’unica eccezione è rappresentata dalla bevanda vegetale di soia; Yogurt alla frutta: anche in questi prodotti ritroviamo lo zucchero con una quantità di ben 15 grammi per vasetto. In questo modo si riduce il livello nutritivo con l’inserimento di calorie vuote che possono danneggiare la salute dei più piccoli.

Questi alimenti secondo gli esperti sono da evitare dato che non apportano nulla se non il volerne mangiare sempre di più. Dunque al supermercato rivolgiamo lo sguardo altrove per dare ai nostri figli una colazione formata da prodotti assolutamente positivi.