GF Vip e Nip, spuntano i primi cachet per puntata: prezzi mai visti negli anni passati. Il bottino è molto ricco

Il Grande Fratello 2023 ha subito una vera e propria rivoluzione ma, mentre a tutto si mette un limite, i cachet dei concorrenti continuano a salire.

Dopo l’edizione davvero incommentabile dello scorso anno, Piersilvio Berlusconi ha imposto una decisa sterzata al tono del reality show più famoso e longevo d’Italia.

Com’è ormai trapelato da tempo, Berlusconi ha vietato fermamente ogni forma di violenza verbale e di eccessi comportamentali. Non saranno più tollerati bullismo, offese, comportamenti volgari, abbigliamento troppo succinto e linguaggio inopportuno. Tutto sembra quindi avere l’obiettivo di confezionare un programma “sicuro” che possa essere guardato (anche) dalle famiglie.

Unico punto fermo in un vero uragano di cambiamenti è rimasto Alfonso Signorini, il quale pare abbia accettato di buon grado il “nuovo” Grande Fratello. Del resto, a meno che non volesse fare la fine di Barbara D’Urso, “espulsa” dall’Azienda dopo anni di fedelissimo servizio, non aveva altra scelta.

Uno dei cambiamenti più radicali del nuovo corso dello show riguarderà, comunque, la rosa dei concorrenti, che sarà formata per la prima volta da concorrenti VIP e concorrenti NIP, i quali condivideranno la casa per tutta la durata del programma, avendo modo di conoscersi e di interagire.

Come cambia il cachet del Grande Fratello

Per quanto riguarda i compensi di concorrenti e conduttori del Grande Fratello non ci sono particolari novità dal punto di vista del calcolo del cachet. Esattamente come gli altri anni, infatti, il compenso viene calcolato a puntata sulla base della notorietà del concorrente in questione.

Questo significa che al momento in cui i concorrenti firmano il contratto della loro partecipazione allo show, viene fissato un compenso a puntata, che varia a seconda del concorrente. Un concorrente NIP guadagna sempre 1.500 € a puntata, mentre i compensi dei VIP variano a seconda di quanto il personaggio sia noto e sia amato. Viene però fissato un ventaglio di possibilità e sappiamo di per certo che i concorrenti più famosi ricevono 15.000 € a puntata.

Questo significa che la durata del Grande Fratello influisce moltissimo sul guadagno finale dei singoli concorrenti, i quali naturalmente più a lungo riusciranno a rimanere nella casa più guadagneranno. Al vincitore invece sarà assegnato anche quest’anno un premio extra di 100.000 € ma non sappiamo ancora se, come gli altri anni, metà della somma sarà devoluta in beneficenza.

Per quanto riguarda invece il cachet del conduttore, pare che Alfonso Signorini riceva tra i 30.000 e i 40.000 € a puntata, quindi più di due volte il compenso del più famoso degli ospiti della casa.