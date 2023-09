Con questo trucco puoi scovare subito chi vuole truffarti: fai così e non rischi più

Attenzione alle truffe online, sono sempre dietro l’angolo! Ma con questo trucco scopri subito chi vuole ingannarti.

Al giorno d’oggi sono sempre di più le truffe online da cui bisogna difendersi. Si va dal classico sms o email che ti informa dell’arrivo di un pacco ai finti premi, senza dimenticare messaggi in cui i truffatori si fingono di essere nostri conoscenti per carpire dati sensibili ed altre informazioni.

Ad ogni modo, poco importa quale sia la forma in cui si presentano. Tutti hanno un unico obiettivo rubarti i dati e, molto spesso, svuotarti il conto corrente. In genere, infatti, all’interno degli sms e delle email che riceviamo è contenuto un link che rimanda ad una pagina esterna dove ci viene chiesto di compilare un form con i nostri dati.

Ciò che è peggio è che se da un lato alcuni tentativi di phishing e smishing sono facilmente riconoscibili, dall’altro ci sono alcuni tranelli decisamente più sofisticati che sfruttano magari il nome di enti pubblici o privati accreditati come l’Inps, le Poste o le banche. Ma niente paura, perché c’è un trucchetto davvero infallibile per scoprire chi vuole truffarci.

Con questo trucco puoi scovare subito chi vuole truffarti: arriva la svolta

Come abbiamo già detto, al giorno d’oggi può essere davvero molto difficile capire se siamo incappati in un tentativo di frutta, specialmente online. Hacker e malvivente negli ultimi anni sono infatti diventati sempre più astuti ed hanno cominciato a sfruttare tecnologie sempre più sofisticate e difficili da intercettare.

Ma niente paura, perché in caso di dubbio c’è un sistema super efficace che ti permetterà di capire una volta per tutte se ti trovi di fronte ad un tentativo di truffa informatica oppure no. Il meccanismo è semplicissimo. Non devi fare altro che andare su questo sito Internet ed inserire il presunto link o file malevolo.

Ma facciamo un passo indietro e spieghiamoci subito meglio. Per prima cosa digita sul tuo motore di ricerca www.virustotal.com e, una volta dentro la pagina, decidi se caricare all’interno della voce ‘file’ un allegato o se copiare ed incollare un link che sospetti essere una truffa nella sezione ‘url’.

Compiuto questo semplice gesto il sito farà un analisi del contenuto potenzialmente pericoloso. Così facendo, non avrai più dubbi e saprai sempre se sei incappato in una truffa informatica. In caso contrario, potrai tranquillamente aprire il file o il link e seguire le indicazioni contenute. In ogni caso, si raccomanda di non abbassare mai la guardia!