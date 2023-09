Postepay, non usatela mai a quest’ora: se lo fate è a vostro rischio e pericolo

Occhio alla Postepay perché in questi orari non funziona. Ma per quale motivo? Ecco la verità che in pochi conoscono.

Tra gli strumenti di pagamento più conosciuti e apprezzati, prestate attenzione quando decidete di utilizzare la vostra Postepay. Questo perché in determinati orari non funziona. Ecco quando.

Biglietti aerei, del cinema, ma anche spesa settimanale, bollette di luce e gas, ricariche telefoniche e tanto altro ancora. Sono diverse le volte in cui mettiamo mano al portafoglio per pagare beni e servizi di nostro gradimento.

Allo stesso tanto sono vari i mezzi a nostra disposizione per effettuare tali operazioni, come ad esempio la Postepay. Proprio soffermandosi su tale carta si invita a prestare attenzione all’orario di utilizzo, poiché in questi casi potrebbe non funzionare.

Postepay, attenti, in questi orari non funziona: ecco il motivo che non ti aspetti

Sono tanti i titolari di carta Postepay che prima o poi hanno dovuto fare i conti con un messaggio di errore mentre provavano a pagare un bollettino, controllare il saldo dall’applicazione o semplicemente fare un prelievo dallo sportello. Una situazione indubbiamente poco piacevole per cui non bisogna allarmarsi.

Stando a quanto si evince dal sito di Poste Italiane: “Il servizio è disponibile tutti i giorni, ad eccezione della fascia oraria 2.00 – 2.10. Il 2° giorno lavorativo della settimana il servizio non è disponibile dalle 2:00 alle 4:00“. Proprio nel corso della notte è possibile riscontare delle difficoltà nell’utilizzare la Postepay.

Ebbene, a differenza di quanto in tanti possono pensare, non si tratta di un malfunzionamento, bensì di una questione di carattere tecnico. Questo perché, essendo la notte l’orario in cui i servizi vengono meno richiesti, Poste Italiane ne approfitta per fare degli aggiornamenti e interventi di manutenzione.