Microsoft lo fa con tutti i dipendenti, un segreto aziendale finisce online

In queste ore un segreto aziendale di Microsoft è finito online. L’azienda lo farebbe con tutti i suoi dipendenti: l’incredibile verità.

Nel mondo della tecnologia una delle aziende che ha maggior rilievo è sicuramente Microsoft. Inventata da Bill Gates, ad oggi questa è un vero e proprio colosso della tecnologia eppure in queste ore sarebbe trafugato un segreto aziendale. La multinazionale lo farebbe con tutti i suoi dipendenti di cosa si tratta.

Tra le aziende più grandi al mondo troviamo sicuramente Microsoft che da sempre non solo è un colosso della tecnologia, ma è anche una di quelle multinazionali in grado di mettere in atto diverse iniziative per garantire il benessere e la soddisfazione dei suoi dipendenti. Ovviamente bisogna sempre ricordare che l’esperienza degli utenti può variare sempre a seconda del ruolo ricoperto. Nonostante questo Microsoft ad oggi ha comunque una reputazione positiva nelle pratiche nei confronti dei suoi dipendenti.

Di recente l’azienda di Redmond ha però introdotto una novità assoluta. Stiamo parlando di un nuovo sistema di valutazione per i dipendenti. Questo verrà messo in atto durante le revisioni delle prestazioni. I vertici dell’azienda hanno denominato questo nuovo sistema come “impact descriptors”, vale a dire descrittori d’impatto. Solamente i manager potranno visualizzare i risultati ed ha lo scopo di determinare tutte le ricompense dei dipendenti, compresi stipendi e bonus. Andiamo quindi a scoprire come funziona.

Microsoft, introdotto un nuovo sistema di valutazione per i dipendenti: la grande novità

Microsoft in queste ore ha rivelato come questi descrittori d’impatto non siano delle valutazioni o delle etichette applicate ai dipendenti, con quest’ultimi che non potranno nemmeno visualizzarli. L’obiettivo dell’azienda con questa mossa è quella di promuovere una cultura di crescita. In questa maniera ogni individuo sarà in grado di apprendere, crescere e migliorare nel tempo, senza la possibilità di essere influenzato dalle statistiche.

Questi “Impact descriptors si dividono in quattro categorie: “Impatto Inferiore alle Aspettative (LITE)”, “Leggermente Inferiore alle Aspettative (SLITE)”, “Impatto di Successo” ed “Impatto Eccezionale”. Ogni categoria del genere rispetta alcuni criteri specifici in grado di determinare cosa comportano i vari livelli d’impatto. Tutti i manager potranno utilizzarli per fornire feedback chiari e dettagliati sulle prestazioni degli utenti.

Inoltre sempre i manager in possesso dei descrittori di impatto dovranno fornire un quadro completo sulle prestazioni dei dipendenti. Microsoft ha preso questa decisione in seguito alla scelta di ridurre i budget per i bonus e le assegnazioni di azioni. Ma con questa mossa il colosso di Redmond vuole promuovere una cultura di crescita e miglioramento continuo. In tal modo sarà possibile avere anche ricompense più trasparenti e legate al reale impatto dei dipendenti.