I Paesi con la connessione di rete più veloce, la classifica: scopri a che posto è l’Italia

In queste ore è spuntata una classifica dei paesi con la connessione di rete più veloce. Scopri a che posto si trova l’Italia nel mondo.

Internet ad oggi è uno strumento che tutti ritengono indispensabile per vivere, ma spesso la connessione non basta visto che gli utenti sono sempre più esigenti e pretendono che questa sia sempre veloce ed affidabile. Oggi quindi andremo a vedere la classifica completa dei paesi con la connessione internet più veloce: brutte notizie per i nostri utenti.

Nel 2023 avere una connessione internet veloce è diventata di estrema importanza visto che utilizziamo i dati non solo per scopo personale ma anche per lavoro, con la diffusione dello smart working che si è ampliata nel corso degli ultimi anni. Anche grazie all’incredibile successo dei servizi di streaming video, audio e giochi online risulta fondamentale avere una connessione sempre veloce ed in grado di caricare qualsiasi tipo di file nel minor tempo possibile. Ad oggi molte persone lavorano da remoto e per questo internet deve essere affidabile e veloce.

Per questo motivo in queste ore stanno avendo un grande risconto i dati dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) che è riuscito a raccogliere i dati sulla percentuale di connessione di rete veloce in diversi paesi. Questa classifica può tornare utile specialmente se lavori con il tuo laptop ed hai intenzione di trasferirti in un altro paese. Ovviamente sono stati presi in considerazioni tutti quei paesi che possono usufruire della connessione in fibra o almeno a partire dai 25 Mbps di velocità in download.

La classifica dei paesi con la connessione internet più veloce: che posto occupa l’Italia

In precedenza abbiamo potuto vedere come ad oggi avere una connessione internet veloce è sempre più importante. Nella classifica che vedremo oggi vengono presi in considerazione tutti quei paesi che possono usufruire della fibra o almeno dei 25 Mbps di velocità di download. Che sia DSL, cavo o Wireless l’importante è che la connessione non salti nel bel mezzo di un meeting o metta in freeze tutto il resto degli interlocutori.

Se lavori da computer la Corea del Sud fa al tuo caso visto che nel 99.5% dei casi la connessione è in grado di superare i 25 Mbps, con Seul che ha ben 87.3% dei suoi abitanti in possesso della Fibra. Subito dietro in classifica troviamo il Giappone (84%) e Spagna (81.2%) e Svezia (79.6%). Brutte notizie per l’Italia dove solo il 16,4% dei lavoratori può contare su una connessione in fibra ottica. La penisola quindi non figura minimamente nella top 10 ed è ben distante da altri paesi europei.

Infatti basti pensare che il Belgio (96.4% di connessione oltre i 25 Mbps) oppure il Portogallo (93.3%), e ancora Israele (92.2%) e il Regno Unito (84%) sono ben distanti dai dati del nostro paese. Il paese italiano è ben distante anche dalla Colombia, con il 67.4% dei suoi cittadini che ha disposizione una connessione internet veloce. Di seguito vediamo la classifica completa dei paesi con la migliore connessione internet.

1) Corea del Sud (99,5% di connessione ad almeno 25 Mbps);

2) Belgio (96.4%);

3) Portogallo (93.3%);

4) Israele (92.2%);

5) Stati Uniti (88.2%);

6) Regno Unito (84%);

7) Germania (75.5%);

8) Colombia (67.4%);

9) Francia (59%).