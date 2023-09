È meglio il PVC o l’alluminio per gli infissi di casa? Quale materiale ti fa risparmiare di più

Volete risparmiare di più in casa? Allora ecco cosa dovete scegliere per gli infissi tra il PVC e l’alluminio: non ve ne pentirete.

L’estate sta ormai volgendo al termine, e per molti è già arrivato il momento di farsi trovare pronti per l’autunno e il freddo sulla via del ritorno. Ecco perché è bene concentrarsi andando ad acquistare tutto ciò che ci servirà per affrontare al meglio la stagione invernale, con coperte, pigiami, prodotti culinari come cioccolate calde, tisane e via dicendo. C’è un aspetto del quale è bene tenere conto in particolare: gli infissi.

Questi ci permetteranno infatti di isolare al meglio il calore emesso dai termosifoni e di far sì che il freddo dall’esterno non entri all’interno della nostra abitazione. Se siete giunti ad un punto in cui cambiarli diventa fondamentale, allora dovreste tenere a mente che ci sono importanti differenze in base al materiale che scegliete di utilizzare. È meglio il PVC o l’alluminio? Ecco le risposte a tutte le vostre domande, così non sbaglierete più nulla.

Infissi per la casa, meglio PVC o alluminio? Ecco cosa dovete sapere

Se avete deciso di cambiare gli infissi in casa e volete ottenere il massimo dell’isolamento termico, allora dovreste tenere bene a mente che la scelta dei materiali gioca un ruolo fondamentale. È meglio il PVC o l’alluminio? Quale permette di risparmiare? E per i costi di installazione, come funziona? Ecco tutte le risposte alle vostre domande, vi toglierete ogni tipo di dubbio.

Partiamo dicendo che gli infissi in PVC sono ottimi per ciò che riguarda la sostenibilità dell’abitazione, considerando i costi ridotti del materiale. Per l’alluminio il discorso è simile, anche se è necessario utilizzare infissi a taglio termico per un buon isolamento. Sebbene i materiali siano diversi, le caratteristiche sono molto simili. L’idea è garantire una corretta coibentazione con l’esterno, così da ridurre il consumo di energia per il riscaldamento invernale. Ma anche per il raffreddamento estivo.

Il PVC è plastica riciclabile al 100%, dunque ottima per poterla riutilizzare varie volte per produrre gli stessi infissi. L’alluminio invece richiede materiali aggiuntivi per un isolamento adeguato, pur avendo caratteristiche simili al PVC. A livello di vantaggi, va detto che l’alluminio è migliore parlando di durata, in quanto le condizioni rimangono invariate per lungo tempo anche con esposizione diretta alle intemperie. Inoltre, con l’alluminio è possibile usare finestre con ante di dimensioni molto ampie.

L’ago della bilancia potrebbe essere il prezzo. Come potete immaginare, il PVC è molto più economico e garantisce comunque tutte le principali caratteristiche dell’alluminio. Se invece volete il top sul mercato anche a livello estetico e di durata, l’alluminio potrebbe essere ciò che fa per voi.